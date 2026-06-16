معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات ویژه ماه محرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اعلام آغاز ثبت‌نام کاروان‌های عتبات عالیات در ماه محرم اظهار کرد: ظرفیت‌های اعزام برای تمامی ایام ماه محرم از جمله دهه نخست، تاسوعا و عاشورای حسینی در سامانه عتبات بازگشایی شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: ثبت‌نام زائران از طریق سامانه atabatorg.haj.ir انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند متناسب با برنامه و شرایط خود، بسته‌های متنوع سفر را انتخاب کنند.

آقایی با اشاره به تنوع بسته‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران گفت: اعزام‌ها به صورت زمینی و هوایی انجام خواهد شد و بسته‌های سفر از یک روز تا ۱۰ روز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت همچنین از آمادگی برای اعزام گسترده زائران خبر داد و گفت: در صورت استقبال متقاضیان، امکان اعزام روزانه تا پنج هزار نفر به عتبات عالیات فراهم است.

وی در پایان توصیه کرد زائران برای حفظ امنیت و بهره‌مندی از خدمات مناسب، تنها از کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت استفاده کرده و از ثبت‌نام در کاروان‌های غیرمجاز خودداری کنند.

برچسب ها: عتبات ، کربلا
خبرهای مرتبط
آغاز عمره ۱۴۰۵ از اواخر صفر؛ فراخوان حج آینده پس از عاشورا
ثبت‌نام حج آینده زودتر انجام خواهد شد
حج امسال با عزت و سلامت برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بله گران کردید کربلا ارزو شد
۰
۰
پاسخ دادن
پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان از عصر فردا
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
آخرین اخبار
۲۶۲۸ سازمان مردم‌نهاد در حوزه اعتیاد فعال هستند
اجرای پویش های «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین (ع)» در استان تهران
مسیر تشییع رهبر شهید در تهران نهایی شد/ مصلا، نیازمند زیرساخت‌های دائم ارتباطی
میدری: ایمنی معادن از امروز به صورت سامانه‌ای بررسی می‌شود
رئیس قوه قضاییه: مسئولان با چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال مذاکره خواهند کرد
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان از عصر فردا
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم