سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به این که ۸۰ درصد مشترکان استان تهران، الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند و ۲۰ درصد مشترکان این الگو را رعایت نمی‌کنند، تأکید کرد که برخورد جدی با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمود محمودی، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد وضعیت فعلی برق گفت: یکی از موارد مهم در خصوص ناترازی، تولید برق است که ایران، دهمین تولیدکننده برق است و ما بیش از جمعیت خود به تولید برق می‌پردازیم. به همین دلیل، در بُعد مصرف نیاز است که روی فرهنگ‌سازی مصرف بیشتر کار کنیم که تراز مصرف کمک کند هیچ فصلی از سال؛ نه سرما و نه گرما و حتی در شرایط خاصی که وجود دارند شاهد کمبود برق و ناترازی نباشیم.

محمودی ادامه داد: وزارت نیرو برای این که بتواند ناترازی را به شکلی به صورت فنی و اصولی و تخصصی مدیریت کند ۴ طرح بزرگ تعریف کرده است که یکی از آن‌ها، طرح تولید در توزیع برای شرکت‌های توزیع است. زیرا صنعت برق از ۳ بخش عمده تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده است و بخش تولید، حدود ۱۵۰-۱۴۰ نیروگاه بزرگ و صدها نیروگاه متوسط و هزاران نیروگاه کوچک است که برق را تولید می‌کند و به شبکه‌های سراسری و شبکه‌های انتقال و توزیع می‌دهد که این میزان برق تولید شده در شبکه‌های انتقال از طریق ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای انجام می‌شود و در مبادی شهرها و روستاها به شرکت‌های توزیع که یکی از آن‌ها، شرکت توزیع برق استان تهران است عرضه می‌شود و این میزان برق به دست ما می‌رسد و وظیفه داریم تولید را انجام دهیم. 

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: استان تهران از نظر میزان بار مصرفی برق، دومین بار مصرفی کشور در بخش صنعت را دارد. به همین دلیل، برای این که چرخ بخش صنعت بتواند بچرخد و مولد باشد نیاز است که  ۴ طرح بزرگی که وزارت نیرو برای ما تعریف کرده است را به درستی انجام دهیم. 

یکی از این طرح‌ها، بخش تولید در توزیع است که به نیروگاه‌های تجدیدپذیر برمی‌گردد که باید اضافه شوند و بتوانند برق جدید و پاک به شبکه تزریق کنند.

درمورد نیروگاه‌های تجدیدپذیری که تا الان در محدوده‌ی استان تهران داریم باید گفت که ۱۳۴ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی داریم و برنامه‌های مناسبی با مدیریت خوب استاندار و مجموعه مدیریتی استان به صورت هفتگی و فشرده در حال پیگیری است و ان‌شاءالله، تا پایان سال این میزان به یکهزار مگاوات برسد و این برنامه برای هر سال ادامه خواهد داشت تا این میزان به ۵ هزار مگاوات در استان تهران برسد.

محمودی ادامه داد: با توجه به این که الگوی مصرف تعریف شده است و باید این الگوی مصرف رعایت شود وسیله کنترل این الگوی مصرف، کنتورهای هوشمند هستند و ۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگو را رعایت می‌کنند و ۲۰ درصد رعایت نمی‌کنند و از این ۲۰ درصد، ۵۰ درصد برق خانگی را مصرف می‌کنند و این موضوع به فرهنگ‌سازی ارتباط دارد که باید انجام شود.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: سال گذشته، تا ۷۷ هزار مگاوات برق افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳، این عدد ۸۰ هزار مگاوات بود. یعنی ۳۷ هزار مگاوات افزایش برق به دلیل استفاده از سیستم سرمایشی است. 

او درمورد استخراج رمزارزها ادامه داد: از ابتدای پیدایش رمزارزها تا الان، در استان تهران بیش از ۶۰۰ مزرعه شناسایی شده و بالای حدود ۱۰ هزار دستگاه رمزارز کشف شده است و هر دستگاه رمزارز، برق حدود ۱۲ خانوار را مصرف می‌کند.

محمودی افزود: از ابتدای سال تاکنون، با زحمات همکاران و اطلاعات خوب مردمی، ۱۹ مزرعه و ۳۷۴ ماینر پیدا شده است که رمزارز تولید می‌کرده‌اند و مرکز صنعتی بوده است که به دلیل استفاده از ماینر، برق چندین خانوار را مصرف می‌کرد و برخورد جدی با  مراکز استخراج رمزارز به صورت غیرمجاز صورت می‌گیرد.

برچسب ها: مصرف برق ، ناترازی برق ، ماینر غیرمجاز
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