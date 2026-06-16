وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهدا و مجروحان حادثه لامرد روایتگران مظلومیت ملت ایران در برابر تجاوز دشمن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در حاشیه دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان در لامرد و اهالی فرهنگ و رسانه این شهرستان اظهار کرد: ملت شهیدپرور ایران، مردم خوب استان فارس و به طور خاص مردم ولایی و شهیدپرور لامرد، شاهد اتفاقی سخت، تلخ و ویژه در روز اول جنگ تحمیلی بودند که با خود حماسه‌های فراوانی داشت.

او افزود: روایت این اتفاق با کُندی صورت گرفت، اما جریان لامرد بخشی دیگر از جنایت‌های ددمنشانه و اهریمنانی را که به ایران عزیز ما تجاوز کردند، به نمایش گذاشت؛ اینکه دشمن چهار موشک را به این منطقه شلیک کرد که قبل از اصابت به زمین، در ارتفاع ۱۵ متری منفجر شده و هر موشک حاوی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار ترکش بود، نوعی قتل عام انسانی را رقم زد؛ خوشبختانه شرایط آن روز به گونه‌ای بود که خداوند کمک کرد و تعداد شهدا کمتر بود؛ اما جریان لامرد مبنایی برای یکی از قتل عام‌های وحشیانه و بسیار گسترده در این سرزمین شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این حادثه همچنین آزمایش یک سلاح جدید توسط دشمن بود که آنها قصد داشتند تمرین آن را در اینجا آغاز کرده و این منطقه را میدانی برای آزمایش‌های نظامی و فروش‌های بعدی خود قرار دهند؛ مردم شهیدپرور لامرد از همان ابتدای وقوع این حادثه، آن را به عنوان یک حماسه در دل خود جای دادند و امروز، شهدا و مجروحان این واقعه، روایتگران این مظلومیت خاص ملت ایران هستند.

صالحی افزود: کسانی که در این اتفاق به شهادت رسیدند، مجروحان عزیزی که هنوز رنج مجروحیت را تحمل می‌کنند، همگی روایتگران این زخم عمیق بر پیکره ملت ایران در یکی از بزرگترین تجاوز‌هایی هستند که به این سرزمین، منطقه و جهان شد.

او با تاکید بر وظیفه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، بیان کرد: ما به عنوان اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موظفیم که این مظلومیت را روایت کنیم؛ در روز اول محرم هستیم و همانطور که بار‌ها شنیده‌ایم، اگر زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: حوزه روایت، حوز‌های اساسی برای بازگویی مظلومیت‌های مردم ایران و همچنین رشادت‌ها و حماسه‌هایی است که آفریدند تا دشمنان ایران بدانند که هرگونه طمع به این مرز و بوم و خاک، با پاسخی سنگین از سوی مردم غیور و سلحشور ایران رو‌به‌رو خواهد شد.

صالحی با اشاره به حمایت از ناشران و تولیدکنندگان آثار مرتبط با شهدای لامرد، افزود: باید تلاش کرد مسئله لامرد، حادثه میناب و ناوچه دنا، به عنوان سه ضلع اصلی مظلومیت مردم ایران در دفاع مقدس سوم، در معرض دید قرار گیرد؛ تلاش ما این است که با روایتگری، نسل‌های آینده را به این دوره تاریخی پیوند دهیم.

منبع: ارشاد فارس

برچسب ها: سفر وزیر فرهنگ ، لامرد ، خانواده های شهداء ، سوگواره ملی تعزیه ، کتاب شهدا
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