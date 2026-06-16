مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها گفت: براساس هدف گذاری قانون برنامه هفتم، سالانه ۴ میلیون هکتار از مراتع باید تحت برنامه های مدیریتی، حفاظتی و احیایی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ارزش های مراتع، گفت: مراتع کارکردهای زیستی و اقتصادی مختلفی دارد که ممانعت از پیشروی کانون های بحرانی بیابان بعنوان منشاء پدیده گرد و غبار از جمله اثرات مهم این زیست بوم سبز در کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و احیای مراتع در تامین امنیت زیستی کشور، افزود: ۶۹ درصد گستره ی مراتع ایران را مراتع درجه ۳ تشکیل داده اند که با وسعت حدود ۵۷ میلیون هکتار از نظر پوشش گیاهی، کم تراکم و آسیب پذیر است و بدین جهت نیازمند توجه ویژه در حفاظت و صیانت، بهره برداری خردمندانه و مسئولانه و همچنین سرمایه گذاری دولت و بهره برداران در احیاء و غنی سازی مراتع مذکور می باشد.

مدیر کل دفتر امور مراتع با تشریح سیاست ها و برنامه های مدیریت مراتع کشور، بیان کرد: بر اساس هدف گذاری قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، سالانه ۴ میلیون هکتار از مراتع باید تحت برنامه های مدیریتی، حفاظتی و احیایی قرار گیرد که در این میان مطابق هماهنگی های انجام گرفته بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملی هماهنگی و مدیریت گرد و غبار، مراتع واقع در کانون های بحرانی گرد و غبار و پیرامون آن در اولویت اختصاص اعتبار از محل منابع ستاد گرد و غبار قرار دارند.

حسین پور، وسعت مراتع محاط در کانون های بحرانی گرد و غبار را ۵.۶ میلیون هکتار و مراتع پیرامونی کانون های بحرانی مذکور را بیش از ۲۰ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: این مراتع جزء زیست بوم های حساس به شمار می روند و باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه ریزان در اختصاص منابع و سرمایه گذاری حفاظتی و احیایی قرار گیرد.

گفتنی است سال ۲۰۲۶ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان سال بین المللی مرتع، مرتعداران و عشایر نامگذاری شده است و مراسم بزرگداشت روز جهانی مقابله با بیابان زایی در ۲۷ خردادماه سال جاری با شعار "مراتع، شناخت، احترام و احیاء" برگزار می شود.