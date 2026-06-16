بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پایان بازی مقابل نیوزیلند گفت: گلی که از نیوزیلند خوردیم ما را غافلگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رضاییان ملی پوش کشورمان پس از بازی مقابل نیوزیلند در اولین بازی از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ما بازی را خوب شروع کردیم، اما گل نیوزیلند ما را غافلگیر کرد، اما در نهایت توانستیم برگردیم و بازی را مساوی کنیم، اما به اعتقاد من در این بازی حق ما پیروزی بود.

وی ادامه داد: واقعا همه بچه‌ها زحمت کشیدند و ما در دقایق پایانی بازی نیز فرصت داشتیم پیروز این بازی شویم، اما با این تساوی هیچ چیز برای ما تمام نشده و ما همه تلاشمان را در ۲ بازی آینده خواهیم کرد.

رامین رضاییان در بازی بامداد امروز تیم ملی کشورمان مقابل نیوزیلند یک گل و یک پاس پل را به ثبت رساند و بهترین بازیکن زمین معرفی شد.

برچسب ها: رامین رضاییان ، تیم ملی فوتبال ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خداقبول کنه،نیت مهمه
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