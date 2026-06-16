باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ما به تشریح آخرین وضعیت انعقاد قرارداد پروژه مترو (قطار شهری) اهواز با پیمانکار جدید پرداخت و اعلام کرد که این فرایند پس از ماه‌ها پیگیری به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

او با اشاره به اینکه پروژه مذکور بیش از ۱۸ سال بلاتکلیف مانده بود، افزود: از سال ۱۴۰۱ با طرح دعوا در دادگستری و پیگیری رئیس دادگستری استان خوزستان، حکم خلع ید پیمانکار قبلی (شرکت کیسون) که بیش از ۱۰ سال طرح را تعطیل کرده بود، صادر و کارگاه تحویل گرفته شد.

آقای یوسفی در خصوص وضعیت انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید اضافه کرد: در چهار سال گذشته، با اختصاص هزار میلیارد تومان و ۲۰۰۰ میلیارد تومان امسال از محل اوراق ملی، اعتبار مورد نیاز پروژه تأمین شد، اما به دلیل تغییرات در شورای شهر و تأخیر در تصویب قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیا، نگرانی از برگشت اعتبار وجود داشت؛ چراکه بر اساس قانون، این مبلغ باید تا پایان سال ۱۴۰۴ جذب می‌شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: با جلسات مستمر سه ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، با همکاری معاون وزیر کشور، معاون سازمان برنامه و قرارگاه خاتم‌الانبیا، موفق شدیم اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را تثبیت کنیم و از برگشت آن جلوگیری نماییم.

یوسفی یادآور شد: در جلسه دیروز با حضور نمایندگان سازمان برنامه، وزارت کشور، مجلس و قرارگاه، روند انعقاد قرارداد نهایی‌سازی شد. این قرارداد برای طی تشریفات قانونی به وزارت اقتصاد ارسال خواهد شد. هفته گذشته نیز با وزیر اقتصاد جلسه داشتم و تأکید کردیم که این تأخیر چندین‌ساله که گله به‌حق مردم بوده، هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

او در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود با امضای نهایی قرارداد و آغاز عملیات اجرایی، پس از ۱۸ سال انتظار، مردم اهواز شاهد پیشرفت فیزیکی این طرح حیاتی باشند و ما تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری مستمر را ادامه خواهیم داد.