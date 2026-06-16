باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو در خصوص میزان مقبولیت رژیم صهیونی در ۳۶ کشور جهان، اخیراً منتشر شده است. این گزارش نشان میدهد در بازه زمانی جنگ آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران، نگرش منفی به رژیم اشغالگر قدس، دامنه و عمق بیشتری یافته است. برایناساس، ۶۷ درصد از بزرگسالان نسبت به موجودیت رژیم صهیونیستی و عملکرد آن نفرت داشته و حتی این میزان، در میان جوانان آمریکایی - اروپایی (که بین ۱۸ تا ۳۴ سال دارند) بیشتر است. سؤال اصلی این است که آیا نفرت از رژیم صهیونیستی به امری تثبیتشده در نظام بینالملل مبدل گردیده و تداوم این روند چه تأثیری در مناسبات کنونی و آتی جهان خواهد داشت؟
دراینخصوص نکاتی وجود دارد که لازم است موردتوجه قرار گیرد: نخست اینکه نفرت عمومی در مقیاس جهانی نسبت به رژیم اشغالگر و کودککش صهیونیستی، پدیدهای ناگهانی و مقطعی نیست، بلکه ماحصل فرایندی تدریجی ناشی از شکلگیری ادراکات، تغییر الگوهای شناختی و بازنماییهای عینی در ذهن افکار عمومی بوده است. این فرایند در بستر انسان رسانههای آگاه، روایتهای مستند، تجربههای تاریخی و اقدامات نامتعارف بینالمللی شکل گرفته و از سطح برداشتهای ذهنی به کنشهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. بررسی این پدیده نشان میدهد نفرت عمومی از صهیونیسم از مراحل مرحله شناختی و ارتباطی عبور کرده و به یک چهارچوب فکری پایدار و فراگیر در افکار عمومی دنیا تبدیل شده است.
بدیهی است مواجهه ذهنی و حقیقی مخاطبان با وقایعی مانند جنگ رمضان، جنگ غزه، جنگ در لبنان و... در شکلگیری، تثبیت و تقویت این نفرت عمومی نقش بسزایی ایفا کرده و تبدیل به عاملی تسریعکننده در گذار جهانی از صهیونیسم شده است. نکته دوم اینکه رسانههای وابسته به جریان سلطه از سال ۱۹۴۸ (زمان تأسیس رژیم نامشروع صهیونیستی) تاکنون تلاش کردند الگوهای ذهنی ملتهای جهان نسبت به ماهیت صهیونیسم را بر اساس سوژههای از پیش تعیین شده و ساختگی شکل دهند. بر همین مبنا، روایتهای دروغین به طور مداوم در رسانههای غرب ذهن مخاطب را به سمت ایجاد و تثبیت یک تصویر سادهشده از صهیونیسم سوق داده بود. این همان چیزی است که در مطالعات شناختی به آن «الگوی ذهنی» اطلاق میشود.
در این مرحله شبکه پیچیده رسانهای - تبلیغاتی دشمن تلاش کرد ضمن تغییر جایگاه ظالم و مظلوم، مخالفان اشغالگری و تجاوز و اعضای جبهه مقاومت در منطقه را بهمثابه دشمنان امنیت جهانی معرفی کند! در مقابل، پروژه تطهیر رژیم اشغالگر قدس نسبت به انواع نسلکشیها و جنایات ارتکابی، با شدت و سرعت از سوی اتاقهای فکر حامی صهیونیسم و با عاملیت اجرایی شریانهای تبلیغاتی و رسانهای آنها در حال اجرا بود. در چنین فضای مسموم و دروغینی نسلکشی صهیونیستها در نوار غزه بهمثابه دفاع مشروع و مقابله با این تجاوز در قالب تجاوز و افراطیگری معرفی میشد. وقوع عملیات طوفانالاقصی و تحولات پسینی آن، دگرگونی این سوژهپردازی وقیحانه را رقم زد.
افکار عمومی دنیا برای نخستینبار پس از اشغال فلسطین، با ماهیت، کارکرد و خصائص ذاتی رژیم صهیونیستی مواجه شدند. محصول این مواجهه برای واشنگتن و تلآویو چیزی جز شکست و تباهی نبود. وقوع دو جنگ اخیر آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم تحمیلی، نقطه عطف مهمی در این معادله به شمار میآید؛ جایی که برای نخستینبار یک کشور آزاده و مستقل در جهان پاسخ طغیان و توحش صهیونیستها را در زمین و آسمان اراضی اشغالی داد. در اینجا شاهد تجمیع دو گزاره مهم بودیم؛ نخست اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی طغیانگر و اشغالگر است و دیگری آنکه چنین رژیم نامشروع و متجاوزی بر خلاف القائات غرب شکستناپذیر نیست! نکته سوم معطوف به شکلگیری یک کلان روند در بازآرایی نظم جهانی بر مبنای گذار از صهیونیسم و حامیان آن است.
در طول دوسال اخیر نظرسنجیهای قابلتأملی در حوزه جغرافیایی و اجتماعی کشورهای غربی صورتگرفته که نظرسنجی اخیر مؤسسه «پیو» را میتوان یکی از تازهترین آنها قلمداد کرد. وجه اشتراک این نظرسنجی و نظرسنجیهایی مانند آنچه دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۲۴ میلادی صورت داد، خیزش نسل جدید در آمریکا و اروپا علیه موجودیت (و نه صرفاً کارکرد و اقدامات) رژیم اشغالگر قدس است. رسانههای غربی بر اساس منافع جریانات حاکمیتی و سیاسی خود تلاش کردهاند این نفرت را به مؤلفههای زودگذر و سطحی تقلیل دهند. بااینحال استمرار و حتی تقویت نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته در میان جوامع هدف و در راس آنها نسلهای کنونی و جدید آمریکایی - اروپایی، جایی برای گریز صهیونیستها و حامیان غربی آنها نسبت به واقعیت جدید باقی نگذاشته است. این واقعیت جدید تبدیل به دال مرکزی نظم نوین جهانی و نقطه ثقل تحولاتی خواهد شد که مسلماً با منافع جریان سلطه و اشغالگران صهیونیست کمترین سنخیتی ندارد.
منبع: فرهیختگان