اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: علی‌رغم مشکلات و چالش‌های متعدد تامین منابع مالی مورد نیاز به میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر در شرایط خاص اقتصادی کشور، با تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط خدمتگزاران شما در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران در روز‌های گذشته، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ و با اعمال افزایش سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی (برای مشمولین) پرداخت خواهد شد.

با توجه به شرایط و اختلالات پیش‌آمده در شبکه بانکی کشور، پرداخت حقوق طی چهار روز کاری (چهارشنبه، پنج شنبه، شنبه و یکشنبه) به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، به صورت تدریجی و مستمر پرداخت خواهد شد؛ لذا از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی خرداد، از اول تیرماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

برچسب ها: تامین اجتماعى ، حقوق بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
درمورد یارانه خانوار برخی بازنشسته که یارانه شأن ارسال قبل قطع گردیده رسیدگی شود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مبلغ بیمه بیکاری هنوز برای خیلی ها واریز نشده ، سه ماه گذشت ، خب می خوان ندن بگن مردم بیخودی منتظر نباشن
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
لعنت بهتون حق اولاد حث عائله مندی حق سنوات رو بررگردونید مردم نون شبم دیگه ندارن بسه هرچی زور گفتین
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام بر شما
مرگ بر اسرائیل و آمریکا
آقایون مسئولین تامین اجتماعی چرا متناسب سازی را درست انجام ندادید و افزایش را خیلی بد انجام دادید.حاضرید مدیون خانواده های ضعیف آرین قشر جامعه بشین.بترسبد از خشم پروردگار
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
والا ما که یک مستمری بگیر هستیم صبوری زیاد میکنیم ولی قانون هوایی که شکسته می‌شود و مستمری بگیر بیچاره زیر لگدها آن میشود چه کار میتواند بکند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
باسلام
من نمیدانم نمایندگان مجلس،کانون بازنشستگان ،وزیر کار و سایر مسئولان چرا به فکر بازنشستگان نیستند.آخه مثل روز روشنه که امسال افزایش قانونی درست انجام نشده و سازمان داره از جیب بازنشستگان مظلوم دزدی می‌کنه.دعا میکنم خدا به حق این ماه عزیز که متعلق است به آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام حقوق قانونی درست بشه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حق عائله مندی زنان بی سرپرست رو به حقوقها بازگردانید تحت فشار اقتصادی هستیم
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بدبخت بیچاره این بازنشسته ها
۱
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بنده بیمه تامین اجتماعی. تاکسی رانی درون شهری هستم .
الان ماهانه ۳ملیونو ۳۰۰هزارتومان پرداخت می کنم و هیچ مزایی از کار افتادگی و مشاغل سخت نیستیم
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
الان باید تشکر کنیم؟؟!!! این منابع سایر صندوق ها از کجا تامین میشه که بموقع همه موردشون پرداخت میشه ...؟؟؟؟ حالا باید برای حقمون خواهش و تمنا هم کنیم که ماه والتفاوت ها رو پرداخت کنید ... سوای اینکه صندوق های دیگر کارت رفاهی دارن و همیشه در حال شارژ هست ...نکنه ما تامین اجتماعی ها دشمن محسوب میشیم ؟؟
۲
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
برای منم همش جای سوال هست .چرا همش برای بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل هست. بقیه از اول سال بدون دردسر افزایش دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خبر داغ و فوری از صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۵: براساس مقررات نیست؟!
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
زمان اعمال و پرداخت احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد؛ پیگیری افزایش حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایای متناسب‌سازی
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بحث تامین اجتماعی شاخص‌های جداگانه‌ای نسبت به متناسب‌سازی بازنشستگان دولتی دارد؛ چراکه این دسته از بازنشستگان شاغل هم‌تراز ندارند.
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ وزیر باید پاسخگو باشد
۰
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی باید دیرکرد معوقات حقوق بازنشستگان سال 1404 و هم دیرکرد سال 1405 معوقات حقوق بازنشستگان اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام را دریافت می کنند
۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بیمه بیکاری رو واریز کنین
۱
۱۵
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