باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل امروز سه‌شنبه گزارش داد که ارتش آمریکا در حال آماده شدن برای تخلیه بخشی از هواپیما‌های سوخت‌رسان مستقر در فرودگاه بن گوریون است.

این کانال اسرائیلی اعلام کرد: «ما در مورد ۲۰ درصد از هواپیما‌هایی که امروز در اسرائیل هستند صحبت می‌کنیم.»

به گزارش وب‌سایت ماکان، این اقدام آمریکا در تضاد با توافق حاصل شده بین واشنگتن و تهران بر سر یادداشت تفاهمی است که با هدف هموار کردن راه برای پایان دائمی جنگ انجام شده است.

این گزارش همچنین اشاره کرد که در ماه‌های اخیر، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسانی آمریکایی در مناطق وسیعی از فرودگاه بن گوریون و فرودگاه رامون مستقر شده‌اند که منجر به انتقاد مقامات هوانوردی در رژیم تروریستی اسرائیل شده است.

حتی شموئل زاکای، رئیس سازمان هواپیمایی این رژیم، در گذشته هشدار داده بود که فرودگاه بن گوریون عملاً به عنوان «یک پایگاه نظامی و نه یک فرودگاه» اداره می‌شود.

این وب‌سایت اعلام کرد که «تخلیه بخشی از هواپیما‌ها ممکن است بحران پارکینگ هواپیما در فرودگاه را تا حدودی کاهش دهد، اما در این مرحله انتظار می‌رود که بیشتر سیستم سوخت‌رسانی آمریکایی در اسرائیل باقی بماند.»

به گزارش سی ان ان، در حال حاضر حدود ۷۲ تانکر سوخت نظامی آمریکایی در فرودگاه بن گوریون تل آویو پارک شده‌اند که بیش از نیمی از فضا‌های پارکینگ هواپیما‌ها را اشغال کرده‌اند.

در فرودگاه رامون در جنوب فلسطین اشغالی، حدود ۲۶ هواپیمای سوخت‌رسان تقریبا ۹۰ درصد فضای موجود را اشغال کرده‌اند.

منبع: المیادین