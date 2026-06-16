سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی از وقوع یک فقره قتل اتباع و دستگیری قاتل در جنوب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت:  در مورخه ۲۰/۱۰/۱۴۰۴ شاکی با هویت معلوم از اتباع کشور افغانستان با مراجعه به کلانتری ۱۵۵ نعمت آباد اعلام می‌نماید در مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۴ ساعت حدودا ۲۱۰۰ یکی از بستگان ۱۶ ساله تبعه افغانستان، بیسواد، مجرد، کارگر با یکی از همسایگان درگیر شده که وی بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان بهارلو منتقل گردیده که علیرغم انجام اقدامات درمانی انجام شده فوت می‌نماید. با اعلام خبر به این معاونت مراتب تلفنی به مرجع قضایی اعلام دستورات مقتضی صادر و جسد جهت تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل و پرونده جهت ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع گردید.

سرهنگ نثاری گفت: با اعزام اکیپی از کارآگاهان اداره دهم به محل درگیری و تحقیقات نامحسوس انجام شده مشخص شد ضارب پس از درگیری و مطلع شدن از فوت مقتول از محل متواری شده است. با شناسایی پاتوق‌ها و مخفیگاه‌های احتمالی و انجام اقدامات خاص پلیسی نهایتا مخفیگاه متهم در محدوده جنوب تهران شناسایی گردید و کارآگاهان در یک عملیات ضربتی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ متهم متواری ۱۶ ساله، مجرد، بیکار، تحصیلات سیکل رادستگیر به پلیس آگاهی دلالت می‌نمایند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی ادامه داد: کارآگاهان بلافاصله از متهم تحقیق نموده که یادشده در بازجویی‌های انجام شده صراحتا به قتل مقتول اقرار وبیان داشت شب واقعه داخل کوچه مقتول را مشاهده و کلاهی را که بر سر داشته به قصد بردن برداشته است که همین موضوع منجر به درگیری فیزیکی شد و با چاقویی که همراهم بود او را مورد ضرب وجرح قرار دادم واز محل متواری شدم. با اقرار صریح متهم به بزه ارتکابی پس از تحقیقات تکمیلی حسب دستور قضایی به اتهام قتل عمدی با قرار بازداشت موقت به کانون اصلاح و تربیت معرفی گردیده و تحقیقات بعدی در این خصوص ادامه دارد.

برچسب ها: قاتل ، پلیس
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