برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی سه شهرستان مازندران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:عملیات برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های ساری، میاندورود و بهشهر آغاز شد.

او با اشاره به کشت قراردادی این محصول با یکی از شرکت‌های تولیدکننده قند کشور، از عملکرد بسیار خوب در واحد سطح و عیار بالای چغندر‌های برداشت شده خبر داد.

باقری افزود: در یک حرکت جهادی، سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران توانست با همکاری ادارهکل گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات چغندر قند کشور، زمینه کشت این محصول را در ۳۵۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های ساری، میاندورود و بهشهر فراهم نماید.

او گفت: این کشت بهصورت قراردادی با یکی از شرکت‌های تولیدکننده قند کشور انجام شده است و پایش میدانی بعمل آمده نشان میدهد که عملکرد بسیار خوبی در واحد سطح ایجاد شده و محصول تولیدی نیز از عیار بالایی برخوردار است.

باقری در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به بازده بسیار مناسب تولید این محصول و ورود شرکت‌های تولیدکننده قند برای عقد قرارداد کشت با کشاورزان علاقمند، در آینده نزدیک شاهد افزایش روزافزون کشت این محصول اقتصادی در استان مازندران باشیم.