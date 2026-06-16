باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سید محمد حسن فقیه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان، گفت: صیادان متخلف با استفاده از تجهیزات الکتریکی اقدام به صید غیرمجاز از منابع آبزی تالاب شادگان می‌کنند که این روش یکی از مخرب‌ترین شیوه‌های صید به شمار می‌رود و آثار جبران‌ناپذیری بر زنجیره غذایی و تنوع زیستی تالاب دارد.

او با اشاره به جزئیات مأموریت افزود: در جریان این عملیات، علیرغم برخی رفتارهای خارج از چارچوب قانونی و توهین‌آمیز نسبت به مأموران اجرایی، محیط‌بانان با خویشتن‌داری، رعایت قانون و اقتدار سازمانی، مأموریت را با موفقیت به پایان رساندند و ادوات صید غیرمجاز را توقیف کردند.

فقیه تأکید کرد: حفظ تالاب شادگان به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی کشور، وظیفه‌ای حاکمیتی و قانونی است و هرگونه اقدام در جهت تخریب منابع طبیعی، با برخورد قاطع و پیگیری قضایی مواجه خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان خاطرنشان کرد: استفاده از الکتروشوکر نه‌تنها موجب تلف شدن ماهیان هدف می‌شود، بلکه تخم، لارو، سایر آبزیان و حتی موجودات ریز بستر تالاب را نیز از بین می‌برد و در بلندمدت باعث کاهش شدید ذخایر و آسیب به معیشت صیادان مجاز خواهد شد.

او در پایان از همکاری شهروندان قانون‌مدار و دوستداران محیط زیست قدردانی کرد و افزود: صیانت از تالاب شادگان نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری عمومی است و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در راستای حفظ این سرمایه ملی، با هرگونه تخلف زیست‌محیطی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

تالاب بین‌المللی شادگان با وسعت حدود ۴۰۰ هزار هکتار، نقش حیاتی در پایداری اکولوژیک منطقه، تأمین معیشت جوامع محلی و حفظ تنوع زیستی جنوب کشور ایفا می‌کند.