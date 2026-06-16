باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر_ دومین روز چهلوششمین دوره رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام جهانپهلوان تختی صبح امروز در سالن فجر کرمان آغاز شد و کشتیگیران پنج وزن دوم روی تشک رفتند.
پیش از آغاز مسابقات، مراسم وزنکشی و قرعهکشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم برگزار شد. بر این اساس، در وزنهای ۶۰ و ۷۲ کیلوگرم ۱۲ کشتیگیر، در وزن ۶۷ کیلوگرم ۸ کشتیگیر، در وزن ۸۲ کیلوگرم ۱۴ کشتیگیر و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز ۱۲ کشتیگیر حضور دارند.
تکلیف فینالیستهای پنج وزن دوم روشن شد
فینالیستهای پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.
چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح روز گذشته در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال 5 وزن دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
60 کیلوگرم:میلاد رضا نژاد 4 - پویا ناصرپور 7مهدی محسن نژاد 9 - محمد عشیری 5پویا ناصرپور - مهدی محسن نژاد
67 کیلوگرم:میثم دلخانی 8 - روح اله زارع صفرعلی چوبک زن 11 - علی رستار 2میثم دلخانی - علی چوبک زن
72 کیلوگرم:رامین بخشی صفر - احمدرضا محمدیان 9کیا رستمی 2 - امید بهمنی 3احمدرضا محمدیان - امید بهمنی
82 کیلوگرم:ابوالفضل رسولی 3 - طاها نوری 1محمد مرادی صفر - ابوالفضل مهمدی 9ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی
130کیلوگرم:آرمان طهماسبی 3 - ابوافضل فتحی تزنگی 3 (برنده)محمد کاظمی 4 - فردین مقصودی 1ایوالفضل فتحی تزنگی - محمد کاظمی
نفرات راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند
نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
60 کیلوگرم:میلاد رضا نژاد - پویا ناصرپورمهدی محسن نژاد - محمد عشیری
67 کیلوگرم:میثم دلخانی - روح اله زارععلی چوبک زن - علی رستار
72 کیلوگرم:رامین بخشی - احمدرضا محمدیانکیا رستمی - امید بهمنی
82 کیلوگرم:ابوالفضل رسولی - طاها نوریمحمد مرادی - ابوالفضل مهمدی
130کیلوگرم:آرمان طهماسبی - ابوالفضل فتحی تزنگیمحمد کاظمی - فردین مقصودی
حساسترین نبرد جام در کرمان
مهمترین اتفاق روز دوم رقابتها در وزن ۱۳۰ کیلوگرم و در قالب انتخابی تیم ملی رقم خورد؛ جایی که فردین هدایتی و امین میرزازاده برای کسب دوبنده تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی به مصاف یکدیگر رفتند.
هدایتی در دیدار نخست با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی رسید و در ادامه، با توجه به مصدومیت امین میرزازاده و عدم حضور وی در مبارزه دوم، به عنوان نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم ایران در رقابتهای جهانی قزاقستان معرفی شد.
بر این اساس، امین میرزازاده نیز نماینده ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن خواهد بود.
چشمها به پنج وزن دوم
همزمان با تعیین تکلیف سنگینوزن تیم ملی، رقابتهای پنج وزن دوم جام تختی در اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم در حال برگزاری است و مدعیان برای رسیدن به مراحل پایانی و کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت میکنند.
چهلوششمین دوره مسابقات بینالمللی کشتی فرنگی جام جهانپهلوان تختی پس از معرفی برترینهای پنج وزن نخست، امروز با پیگیری مسابقات پنج وزن دوم دنبال میشود و پس از پایان بخش فرنگی، رقابتهای کشتی آزاد این دوره از مسابقات در کرمان برگزار خواهد شد.