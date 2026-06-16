امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی، مطالبات گندمکاران حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از تحویل باید پرداخت شود که متاسفانه با گذشت بیش از ۳ ماه از فصل برداشت، بخش اعظم مطالبات پرداخت نشده است که استمرار این روند تامین گندم مورد نیاز کشور را با چالش هایی روبرو می کند.

با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی ها بر آن بود که امسال ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود که بدلیل تاخیر در روند پرداخت مطالبات و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی، معاونت امور زراعت اعلام کرد که امسال ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود که بسیاری از کارشناسان اختلاف این پیش بینی ها در خصوص میزان خرید تضمینی گندم را ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و امتناع کشاورزان در تحویل گندم به مراکز خرید اعلام کرد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واریز ۹ هزار و صد میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان در سومین مرحله از پرداخت بهای گندم های تحویل داده شده به دولت گفت: با پرداخت این مبلغ، مجموع پرداختی ها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: امیدواریم مابقی بهای گندم ها نیز بر اساس قولی که سازمان هدفمندی یارانه ها داده است، به صورت هفتگی پرداخت شود.

هشدار خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و قاچاق به آن سوی مرزها

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در حال حاضر پرداخت وجه گندمکاران بصورت ناقص انجام شده است به طوریکه کشاورزانی که گندم تحویل دادند، بخشی از وجوه گندم به آنها پرداخت شده است و از طرفی گندمکارانی که طی ۲۰ روز قبل گندم تولیدی تحویل دادند، وجهی دریافت نکردند.

به گفته وی، اکنون تحویل گندم به مراکز خرید با تاخیر و بصورت ناقص انجام می شود چراکه کشاورزان نگرانی هایی بابت زمان و نحوه دریافت مطالباتشان دارند و همین امر منجر به تعلل کشاورزان در تحویل گندم به سیلوها شده است.

عالمی ادامه داد: کشاورزانی که گندم تحویل دادند، پیگیر وجوه مطالبات خود هستند و گندمکارانی که هنوز برداشت را آغاز نکردند، کماکان در سردرگمی به سر می برند که با گندم تولیدی خود چکار کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در حال حاضر برای گندمکاران نمی توان شرایط مناسبی را فراهم‌ کرد که با خیال آسوده گندم خود را تحویل دهند و طی برنامه مشخصی وجه را دریافت کنند.

به گفته وی، با توجه به نحوه فعلی پرداخت مطالبات کماکان‌ نگرانی هایی مبنی بر خروج گندم از چرخه خرید تضمینی به سمت واحدهای دام و طیور و قاچاق به آن سوی مرزها وجود دارد، اما مسئولان وعده دادند که در اسرع وقت مطالبات پرداخت می شود، اما زمانی تعیین نشده است. چنانچه وجوه بدرستی و در زمان مقرر پرداخت شود تا کشاورزان گندم تولیدی را به سیلوها تحویل بدهند، به مرز خودکفایی خواهیم رسید.

پیش بینی ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم با تسریع در روند مطالبات گندمکاران

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم را نباید با سال قبل بدلیل شرایط مساعد اقلیمی مقایسه کرد، گفت: براساس برآورد صورت گرفته تا ۲۰ خرداد حداقل باید ۳ میلیون تن گندم خریداری می شد که بدین ترتیب ۸۰۰ هزار تن برآورد تولید عقب است، با این حساب نسبت به سال قبل ۴ تا ۵ درصد میزان خرید کاهش یافته است.

به گفته وی، در شرایط فعلی نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به میزان خرید تضمینی گندم داشت، درحالیکه قبل از فصل برداشت برآورد می شد که امسال ۱۲ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود که با استمرار نحوه کنونی پرداخت مطالبات به رغم شرایط مطلوب تولید ناگریز به واردات خواهیم شد.

هاشمی ادامه داد: مسئولان در ابتدا قول داده بودند که بلافاصله پس از تحویل ۵۰ درصد مطالبات پرداخت می شود که محقق نشد. سال گذشته خشکسالی چشمگیری داشتیم، اما امسال شرایط مساعد بارندگی منجر به وضعیت مطلوب تولید شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با روند مستمر نحوه پرداخت و جلوگیری از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی به سمت واحدهای خوراک دام و طیور، احتکار و قاچاق از مرزهای کشور، جشن خودکفایی خواهیم گرفت.

براساس گفته کارشناسان، دلالان هر کیلو گندم ایرانی را ۸۰ هزار تومان در بازارهای عراق می‌فروشند که براین اساس تسریع در روند پرداخت مطالبات به منظور جلوگیری از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی امری ضروری است.