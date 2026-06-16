ایران توانست با یک امتیازی که از دیدار با نیوزیلند به دست بیاورد با یک پله صعود در رده چهل‌وهفتم موفق‌ترین تیم‌های تاریخ جام جهانی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ایران با کسب یک امتیاز از دیدار برابر نیوزیلند در گروه G، موفق شد یک پله در رده‌بندی موفق‌ترین تیم‌های تاریخ جام جهانی صعود کند. ایران با ۱۴ امتیاز و تفاضل گل منفی ۱۸ در رده چهل و هفتم قرار گرفت و با تیم‌های تونس (۱۹ بازی، ۱۴ امتیاز، تفاضل منفی ۱۶) و ایرلند شمالی (۱۳ بازی، ۱۴ امتیاز، تفاضل منفی ۱۰) هم‌ امتیاز شد.

در صدر این جدول تاریخی، برزیل (۲۴۷ امتیاز)، آلمان (۲۳۱ امتیاز) و آرژانتین (۱۵۲ امتیاز) قرار دارند.

تعداد بازی: ۱۹ بازی

برد: ۳ برد

مساوی: ۵ مساوی

باخت: ۱۱ باخت

گل زده: ۱۵ گل

گل خورده: ۳۳ گل

تفاضل گل: منفی ۱۸

امتیاز کل: ۱۴ امتیاز

تیم‌های هم‌امتیاز با ایران (۱۴ امتیاز):

تونس (۱۹ بازی، تفاضل منفی ۱۶)

ایرلند شمالی (۱۳ بازی، تفاضل منفی ۱۰)

ایرلند جنوبی (۱۳ بازی، تفاضل ۰)

منبع: ایسنا
برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
جام جهانی ۲۰۲۶؛
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم