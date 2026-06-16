باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ایران با کسب یک امتیاز از دیدار برابر نیوزیلند در گروه G، موفق شد یک پله در رده‌بندی موفق‌ترین تیم‌های تاریخ جام جهانی صعود کند. ایران با ۱۴ امتیاز و تفاضل گل منفی ۱۸ در رده چهل و هفتم قرار گرفت و با تیم‌های تونس (۱۹ بازی، ۱۴ امتیاز، تفاضل منفی ۱۶) و ایرلند شمالی (۱۳ بازی، ۱۴ امتیاز، تفاضل منفی ۱۰) هم‌ امتیاز شد.

در صدر این جدول تاریخی، برزیل (۲۴۷ امتیاز)، آلمان (۲۳۱ امتیاز) و آرژانتین (۱۵۲ امتیاز) قرار دارند. تعداد بازی: ۱۹ بازی برد: ۳ برد مساوی: ۵ مساوی باخت: ۱۱ باخت گل زده: ۱۵ گل گل خورده: ۳۳ گل تفاضل گل: منفی ۱۸ امتیاز کل: ۱۴ امتیاز تیم‌های هم‌امتیاز با ایران (۱۴ امتیاز): تونس (۱۹ بازی، تفاضل منفی ۱۶) ایرلند شمالی (۱۳ بازی، تفاضل منفی ۱۰) ایرلند جنوبی (۱۳ بازی، تفاضل ۰) منبع: ایسنا