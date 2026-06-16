سخنگوی دولت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با وجود محدودیت‌های ایجادشده در تامین انرژی، دولت تلاش می‌کند آثار ناترازی برق بر فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی را به حداقل برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی روز سه شنبه در چهل‌ویکمین نشست هیات نمایندگان افزود: تصمیمات در حوزه توزیع برق و گاز با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای بخش خانگی و حفظ پایداری تولید در صنایع اتخاذ خواهد شد و حمایت از بخش خصوصی همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است.

مهاجرانی با اشاره به ناترازی جدی برق در کشور گفت: با وجود افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۵۵۰۰ مگاوات، همچنان با ناترازی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل خسارات ناشی از جنگ، کشور روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز خود را از دست داده است، افزود: این موضوع تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و ناگزیر هستیم برای ایجاد تعادل در شبکه، مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و صنایع را در دستور کار قرار دهیم.

مهاجرانی در پایان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه بر اساس شرایط موجود، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، دولت را در مدیریت این محدودیت‌ها یاری کنند.

چهل‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه برگزار شد.

منبع: اتاق بازرگانی

برچسب ها: ناترازی انرژی ، تولید برق ، اتاق بازرگانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دولت فشار اضافه نکنه نمی‌خواد فشار کاهش بده...
ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان...
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