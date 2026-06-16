رویترز گزارش داد که سران گروه هفت در نشست فرانسه بر توافق صلح بین واشنگتن و تهران، اوکراین و مسائل اقتصادی تمرکز خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز گزارش داد که رهبران گروه هفت در جریان نشست خود در فرانسه بر توافق صلح بین واشنگتن و تهران تمرکز خواهند کرد و همچنین به بحران اوکراین و مشکلات اقتصادی خواهند پرداخت.

این خبرگزاری اعلام کرد که بحث در مورد گام‌های بعدی در مورد ایران، پس از اعلام واشنگتن و تهران مبنی بر دستیابی به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ بین آنها، یکی از چندین موضوعی است که سران گروه هفت در اجلاسی که از ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در اویان-له-بن برگزار می‌شود، به آن خواهند پرداخت.

رویترز افزود: «آنها همچنین به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک در مورد جنگ اوکراین، رسیدگی به عدم تعادل اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی حیاتی از منابعی غیر از چین، تامین‌کننده اصلی آنها، خواهند بود.»

انتظار می‌رود رهبران گروه هفت مشتاق باشند از جزئیات توافق بین آمریکا و ایران مطلع شوند. قرار است جمعه آینده یادداشت تفاهمی به طور رسمی در سوئیس امضا شود، اما هنوز مفاد دقیق آن مشخص نیست.

قرار است ترامپ همچنین در جریان این اجلاس با سران خاورمیانه دیدار و در یک جلسه کاری با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شرکت کند.

برای رئیس جمهور فرانسه، این اجلاس نمایانگر اوج دیپلماتیک دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری اوست که سال آینده به پایان می‌رسد.

مکرون به دنبال استفاده از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد اقداماتی در مورد عدم تعادل‌های اقتصاد کلان جهانی است، که نگرانی دیرینه آمریکا است، پیش از آنکه واشنگتن ریاست دوره‌ای گروه بیست را امسال و گروه هفت را سال آینده بر عهده بگیرد.

فرانسه این موضوع را به عنوان یک مسئولیت مشترک مطرح کرد، چرا که چین تولید را بیش از حد افزایش داده، آمریکا مصرف را بیش از حد افزایش داده و اروپا سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده است. با این حال، هشدار ترامپ در مورد تعرفه‌ها ممکن است به تنش‌ها دامن بزند. مقامات فرانسوی، قبل از اجلاس گروه هفت، در پاسخ به سوالی در این مورد گفتند که موضوع مالیات دیجیتال در طول اجلاس مطرح نخواهد شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: گروه هفت ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ماکرون: توافق ایران و آمریکا گامی مهم در مسیر درست است
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دودستگی و تردید در تیم ترامپ بر سر تفاهم با ایران؛
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیانیه دولت سوئیس درباره مذاکرت مقدماتی ایران و آمریکا در روز جمعه
طلا ۱ درصد افزایش یافت
ماکرون: توافق ایران و آمریکا گامی مهم در مسیر درست است
اعزام مین روب‌های آلمانی به تنگه هرمز
اعتبار صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران را چه کسی تامین می‌کند؟
ترامپ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را در کاخ ورسای امضا کرد؛ او باز هم تهدید کرد
شهباز شریف به عنوان میانجی، یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را امضا کرد
شهباز شریف پست مربوط به مراسم جمعه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را حذف کرد
ترامپ منتقدان تفاهم نامه با ایران را «احمق» و «حسود» خواند
کره جنوبی: کره شمالی همچنان «دشمن» است
آخرین اخبار
اولین نفتکش فرانسوی LNG از زمان جنگ، از تنگه هرمز عبور کرد
ادعای زلنسکی: اگر حملات روسیه ادامه یابد، «مسکو خواهد سوخت»
پوتین در نشست روسیه-آسه‌آن: مشارکت استراتژیک ما عامل تثبیت‌کننده منطقه آسیا و اقیانوسیه است
ترامپ منتقدان تفاهم نامه با ایران را «احمق» و «حسود» خواند
اعتبار صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران را چه کسی تامین می‌کند؟
سکوت سنگین نتانیاهو در برابر توافق ترامپ
روسیه: از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم / خواهان پایبندی همه طرف‌ها به تفاهم‌ها هستیم
شهباز شریف به عنوان میانجی، یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را امضا کرد
موضع ناتو در قبال تفاهم‌نامه آمریکا با ایران و تنگه هرمز
چین از آمریکا و ایران خواست به «روح» یادداشت تفاهم اسلام‌آباد پایبند باشند
گروسی: آژانس از توافق ایران و آمریکا استقبال می‌کند/ وارد بحث‌های فنی می‌شویم
قانونگذاران ارشد دموکرات خواستار پاسخ در مورد یادداشت تفاهم آمریکا و ایران شدند
ماکرون: توافق ایران و آمریکا گامی مهم در مسیر درست است
اعزام مین روب‌های آلمانی به تنگه هرمز
بیانیه دولت سوئیس درباره مذاکرت مقدماتی ایران و آمریکا در روز جمعه
طلا ۱ درصد افزایش یافت
وزیر خارجه ترکیه: توافق ایران و آمریکا منتظر حل مسائل فنی است
کره جنوبی: کره شمالی همچنان «دشمن» است
شهباز شریف پست مربوط به مراسم جمعه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را حذف کرد
سناتور‌های جمهوری‌خواه از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران انتقاد کردند
ترامپ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را در کاخ ورسای امضا کرد؛ او باز هم تهدید کرد
چرا جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شکست خورد؟
ایتالیا از اسرائیل خواست تلاش‌های صلح آغاز شده را تضعیف نکند
صدراعظم آلمان از اسرائیل خواست که تنش‌ها را تشدید نکند
هلند ۵۰۰ میلیون یورو برای خرید سلاح به اوکراین اختصاص می‌دهد
ترامپ: با ادامه روند جنگ نمی‌خواستم شاهد فاجعه اقتصادی باشم
دبیرکل حزب الله: از ایران به دلیل وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوز تشکر می‌کنیم
ایتالیا روز جمعه سفارت خود در تهران را بازگشایی می‌کند
ترامپ: می‌خواهم که اسرائیل قضاوت درستی در مورد لبنان داشته باشد
کشور‌های گروه هفت موشک‌های دوربرد را «تحت لیسانس» در اوکراین تولید می‌کنند