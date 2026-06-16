رویترز گزارش داد که سران گروه هفت در نشست فرانسه بر توافق صلح بین واشنگتن و تهران، اوکراین و مسائل اقتصادی تمرکز خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز گزارش داد که رهبران گروه هفت در جریان نشست خود در فرانسه بر توافق صلح بین واشنگتن و تهران تمرکز خواهند کرد و همچنین به بحران اوکراین و مشکلات اقتصادی خواهند پرداخت.

این خبرگزاری اعلام کرد که بحث در مورد گام‌های بعدی در مورد ایران، پس از اعلام واشنگتن و تهران مبنی بر دستیابی به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ بین آنها، یکی از چندین موضوعی است که سران گروه هفت در اجلاسی که از ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در اویان-له-بن برگزار می‌شود، به آن خواهند پرداخت.

رویترز افزود: «آنها همچنین به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک در مورد جنگ اوکراین، رسیدگی به عدم تعادل اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی حیاتی از منابعی غیر از چین، تامین‌کننده اصلی آنها، خواهند بود.»

انتظار می‌رود رهبران گروه هفت مشتاق باشند از جزئیات توافق بین آمریکا و ایران مطلع شوند. قرار است جمعه آینده یادداشت تفاهمی به طور رسمی در سوئیس امضا شود، اما هنوز مفاد دقیق آن مشخص نیست.

قرار است ترامپ همچنین در جریان این اجلاس با سران خاورمیانه دیدار و در یک جلسه کاری با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شرکت کند.

برای رئیس جمهور فرانسه، این اجلاس نمایانگر اوج دیپلماتیک دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری اوست که سال آینده به پایان می‌رسد.

مکرون به دنبال استفاده از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد اقداماتی در مورد عدم تعادل‌های اقتصاد کلان جهانی است، که نگرانی دیرینه آمریکا است، پیش از آنکه واشنگتن ریاست دوره‌ای گروه بیست را امسال و گروه هفت را سال آینده بر عهده بگیرد.

فرانسه این موضوع را به عنوان یک مسئولیت مشترک مطرح کرد، چرا که چین تولید را بیش از حد افزایش داده، آمریکا مصرف را بیش از حد افزایش داده و اروپا سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده است. با این حال، هشدار ترامپ در مورد تعرفه‌ها ممکن است به تنش‌ها دامن بزند. مقامات فرانسوی، قبل از اجلاس گروه هفت، در پاسخ به سوالی در این مورد گفتند که موضوع مالیات دیجیتال در طول اجلاس مطرح نخواهد شد.

منبع: آر تی