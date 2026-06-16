عضو شورای شهر گفت: اجرای پروژه شهید شوشتری موجب کاهش حدود ۵ درصدی ترافیک شرق تهران و ۱.۵ درصدی ترافیک کل شهر تهران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام سیدمحمد آقامیری در چهارصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای شهر، با بیان اینکه غیرت کارگران و مدیران شهرداری تهران در بازسازی نقاط آسیبدیده، تحسین دوست و دشمن را برانگیخت، اظهار کرد: علیرغم اینکه ۶۵۰ نقطه از پایتخت مورد حمله نظامی و بمباران قرار گرفت، مجاهدت شبانهروزی آنان باعث شد سایه جنگزدگی از شهر دور شود و امروز هیچ نشانی از تخریبهای ظاهری در سطح شهر دیده نشود. این یک پیروزی بزرگ در حوزه مدیریت بحران است که گزارشهای تفصیلی آن ارائه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بهرهبرداری از فاز نخست ابرپروژه آزادراه شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: این پروژه راهبردی که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، پس از ۱۴ سال رکود و در حالی که تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، به این دوره از مدیریت شهری واگذار شد. با تمرکز ویژه و همت جهادی در چهار سال اخیر، ۸۵ درصد باقیمانده پروژه تکمیل شد و خوشبختانه طی روزهای گذشته فاز نخست آن به طول بیش از ۹.۳ کیلومتر افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این پروژه، بزرگراه شهید نجفی رستگار و بزرگراه امام رضا (ع) به آزادراه شهید شوشتری متصل شده و این مسیر از طریق بلوار هجرت به بزرگراه بسیج متصل میشود. اجرای این پروژه موجب کاهش حدود ۵ درصدی ترافیک شرق تهران و ۱.۵ درصدی ترافیک کل شهر تهران خواهد شد.
آقامیری ابراز امیدواری کرد با آغاز اجرای فاز دوم پروژه از مسیر بوستان جنگلی سرخهحصار، این خدمت شایسته برای مردم شرق پایتخت تکمیل شود.