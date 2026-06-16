امروز به‌خوبی روشن شده است که بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود و این صنعت، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی دارد که تأمین امنیت آن ضروری به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی در مراسم گرامی داشت دریانورد از تلاش‌ها، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های فرماندهان، افسران و خدمه کشتی کانتینری «توسکا» که از سوی نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ تحمیلی سوم به گروگان درآمده بودند، قدردانی کرد..

وی با اشاره به مأموریت تاریخی کشتی کانتینری «توسکا» متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: گاهی انسان در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که در همان لحظه، ابعاد و اهمیت آن را به‌طور کامل درک نمی‌کند که مصداق چنین شرایطی؛ حرکت شجاعانه و میهن پرستانه کاپیتان و خدمه کشتی توسکا در عبور از خط محاصره دریایی است؛ به این معنا که دریانوردان این کشتی با شجاعت، مسئولیت‌پذیری و پایبندی حرفه‌ای به وظایف شغلی خود، برگ زرینی در تاریخ فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دریانوردی کشور و حتی در عرصه بین‌المللی رقم زدند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: اتخاذ تصمیم عبور کشتی توسکا از خط محاصره توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار محاصره دریایی، یک تصمیم قاطع و میهن پرستانه برای دفاع از منافع ملی بوده که خوشبختانه تجربه هم نشان داد که اراده و توانمندی دریانوردان ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر دشوارترین شرایط غلبه کند.

وی افزود: تصمیمی که درباره کشتی توسکا اتخاذ شد، یک تصمیم فردی یا احساسی نبود، بلکه فرایندی کارشناسی و مبتنی بر ملاحظات دقیق بود؛ به نحوی که این اقدام، در واقع پیامی روشن به جامعه بین‌المللی داشت مبنی بر اینکه کشتی‌های تجاری نباید در شرایط تنش و درگیری قرار گیرند و می‌بایست از منازعات نظامی تفکیک شوند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این تجربه و محاصره دریایی، اهمیت راهبردی صنعت کشتیرانی و نقش حیاتی آن در تأمین نیاز‌های کشور را بیش از پیش آشکار کرد و نشان داد که امنیت حوزه دریانوردی، برای اقتصاد ملی از اهمیت اساسی برخوردار است.

وی افزود: شاید تا پیش از مطرح شدن موضوع محاصره دریایی و ایجاد وقفه در مسیر‌های تجاری برخی شناورها، اهمیت صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و شغل دریانوردی، آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته بود؛ در حالی که امروز به‌خوبی روشن شده است که بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود و این صنعت، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی دارد که تأمین امنیت آن ضروری به شمار می‌رود.

مدرس خیابانی همچنین با تأکید بر نقش عبور کشتی توسکا از خط محاصره دریایی دشمن در عرصه دیپلماسی کشور گفت: این اتفاق به نوعی نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی کشور به شمار می‌رود و حتی در سطح دیپلماتیک نیز بازتاب گسترده‌ای داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی برنامه‌های دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات، تحت تأثیر این اتفاق مورد بازتعریف و بازنگری قرار گرفت؛ ضمن اینکه این تجربه بار دیگر ثابت کرد که صنعت کشتیرانی ایران می‌تواند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به عملکرد خدمه کشتی توسکا افزود: این عزیزان در شرایط دشوار، با تعهد و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی مأموریت خود را به سرانجام رساندند و امروز شایسته تقدیر و افتخار هستند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی همچنین بر اهمیت انتقال تجربه فرمانده و کارکنان کشتی توسکا تأکید کرد و گفت: انتقال دانش، مهارت و فرهنگ ایثار و وطن‌دوستی از نسل پیشکسوت به نسل جوان، یکی از ضرورت‌های مهم این صنعت است؛ چراکه ورود به عرصه دریانوردی صرفاً ورود به یک شغل نیست، بلکه ورود به عرصه‌ای از مسئولیت ملی و صیانت از منافع کشور است.

وی افزود: کشتی‌ها در واقع بخشی از حاکمیت اقتصادی کشور هستند و دریانوردان در خط مقدم حفظ جریان تجارت ملی قرار دارند.

وی در پایان سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران صنعت کشتیرانی و قدردانی ویژه از خانواده‌های دریانوردان به ویژه دریانورد شهید حامد رجبی مقدم که در دوران جنگ تحمیلی سوم حین انجام وظایف شغلی به مقام والای شهادت نائل آمد، گفت: با تلاش و همدلی همه همکاران در بخش‌های دریایی و غیر دریایی، می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم و مسیر توسعه، اقتدار و شکوفایی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را با قدرت ادامه دهیم.

برچسب ها: دریانوردی ، کشتیرانی
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