باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در جمع خبرنگاران در خصوص چالشهای تأمین دارو اظهار کرد: با توجه به توقف سهماهه ورود برخی مواد اولیه دارویی از مسیر دریایی به دلیل شرایط موجود و محاصره دریایی تلاش کردهایم از طریق ریلی و هوایی کمبودها را جبران کنیم و هیاتی به هند و چین و کشورهای تأمینکننده مواد اولیه اعزام شده است تا زنجیره تولید دارو دچار اختلال نشود.
ظفرقندی در پاسخ به دغدغه افزایش قیمت دارو از جیب مردم افزود: دارو نیز مانند سایر کالاها از تورم و تغییرات نرخ ارز تأثیر میپذیرد اما تأکید ما بر افزایش پوشش بیمهها است تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
وی افزود: از سوی دیگر، داروهای خارج از لیست بیمه مصوب وزارت بهداشت و تأیید وزارت بهداشت، مشمول پوشش هزینهای نخواهند بود و با نرخ ارز محاسبه میشود.
ظفرقندی تاکید کرد: این موضوع را با انجمنهای علمی و سازمان نظام پزشکی پیگیری میکنیم که داروها قبل از اینکه تایید نشده اند و استاندارد وزارت بهداشت را دریافت نکردند و زیر مجموعه بیمه قرار نگرفتند، نسخه نشده و وارد چرخه بازار ما نشوند.
سند ملی توانبخشی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصویب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: از جمله وزیر رفاه، وزیر ورزش، رئیس سازمان استاندارد، نمایندگان وزارتخانههای مختلف و نیز پلیس راهور برگزار شد، دو محور اصلی مورد بحث و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: نخستین محور، تدوین سند ملی حمایت از معلولان و مجروحان نیازمند توانبخشی بود که با هدف ادغام توانبخشی در زنجیره درمان و بازگشت بیماران به زندگی و کار، به تصویب رسید و همکاری بینبخشی همه دستگاههای ذیربط را الزامی میکند.
وزیر بهداشت، دومین محور را کاهش آسیبهای جانی و مصدومیتهای ناشی از ترافیک و تصادفات جادهای عنوان کرد و گفت: در این زمینه مصوباتی اتخاذ شد که بر اساس آن، وزارت راه موظف به اصلاح جادهها، سازمان استاندارد ملزم به مقاومسازی خودروها و بررسی ترمزها و همچنین اورژانس و بیمارستانها برای بهبود خدمات رسانی تکلیف شدند.
ظفرقندی با ابراز خرسندی از روند کاهشی آمار مرگ و میر جادهای نسبت به سال قبل عنوان کرد: خوشبختانه آمار مرگومیر جادهای و نیز فوتیهای بیمارستانی مجروحان تصادفات نسبت به سال قبل کاهش قابلتوجهی داشته است که نشان میدهد حرکت رو به جلو در این زمینه وجود دارد، هرچند متأسفانه جوانان بیشترین آسیب را در سوانح رانندگی میبینند.
وی با اشاره به برنامههای آتی خاطرنشان کرد: با برنامههای ۵ ساله، تحقیقات و اقدامات عملیاتی در دستور کار، امیدواریم در سالهای آینده مرگومیر ناشی از تصادفات در جادهها و شهرها، بهویژه در مورد موتورسواران، کاهش یابد و به سمت برنامه بلندمدت رسیدن به صفر حرکت کنیم.
منبع: ایرنا