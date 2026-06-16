باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی‌کوچی در جلسه شورای مسکن استان فارس در شیراز گفت: تعیین این نرخ بر اساس بررسی‌های میدانی در مناطق شهری شیراز، مشورت با مشاوران املاک و همچنین مقایسه شرایط استان فارس با سایر استان‌ها انجام شده است تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و بر مبنای واقعیت‌های موجود صورت گیرد.

او، با تاکید بر ضرورت رعایت انصاف در بازار مسکن ادامه داد: انتظار می‌رود بنگاه‌های املاک و مالکان با نگاه منصفانه‌تر و مدیریت‌شده‌تر نسبت به تعیین نرخ‌ها اقدام کنند تا فشار کمتری به مستاجران وارد شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس اظهار کرد: هرگونه همکاری در جهت کاهش نرخ‌ها و تعدیل بیشتر قیمت‌ها، اقدامی مثبت و قابل استقبال خواهد بود.

منبع: استانداری فارس