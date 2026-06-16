باشگاه خبرنگاران جوان - نادر موسیوند اظهار داشت: امروز بر اثر تجمع گاز شهری در یکی از ساختمان‌های واقع در خیابان شهید رضایی بروجرد انفجاری رخ داد که موجب مصدومیت شش نفر و خسارت و آسیب به سه ساختمان شد.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و عملیات ایمن‌سازی را انجام دادند.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه توسط نیروهای امدادی به بیمارستان چمران بروجرد منتقل شدند و در حال حاضر محل حادثه ایمن‌سازی شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

موسیوند با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری گفت: شهروندان باید به سلامت لوله‌کشی و اتصالات گاز در منازل و واحدهای تجاری توجه ویژه داشته باشند و در صورت استشمام بوی گاز، بلافاصله شیر اصلی گاز را قطع کرده و از روشن کردن هرگونه وسیله برقی یا ایجاد جرقه خودداری کنند.

منبع:سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بروجرد