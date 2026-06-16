افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه برای شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: از چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی ملاشاهی گفت:  این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و همچنین کاهش نسبی دما شود.

 علی ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

منبع  هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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