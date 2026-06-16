مدیر بنیاد مسکن شهرستان خوی گفت: تا پایان سالجاری شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار خوی به ۷۰ درصد می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - هادی احمری مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوی گفت: ۱۷۵ روستا بالای ۲۰ خانوار در خوی وجود دارد که در ۵۷ درصد آن طرح هادی اجرا شده و امسال این شاخص به ۷۰ درصد خواهد رسید

وی افزود: امسال ۴۷ روستا با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این شهرستان شاهد آسفالت ریزی معابر و اجرای طرح هادی خواهد بود که ۲۱ روستا از آن برای اولین بار شاهد این خدمت رسانی هستند.

هادی احمری گفت: در روستای قزلقلعه خوی شاهد اجرای ۱۲ هزار مترمربع آسفالت برای معابر داخل طرح هادی روستایی هستیم تا این روستا نیز به ریل آسفالت معابر متصل شود.

برچسب ها: اجرای طرح هادی ، روستای بالای 20خانوار
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