رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۶۵۳ اصابت را در جنگ اخیر در تهران شاهد بودیم گفت: طی این جنگ یک هزار و ۲۶۵ نفر و بطور میانگین روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی روز سه شنبه در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: همچنین دو هزار و ۸۰۰ نفر در این جنگ مصدوم شدند و ۱۲۵ نفر هنوز در بیمارستان ها بستری هستند،پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه درمانی نیز به بیمارستان ها و مراکز درمانی به ثبت رسید.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی در بازسازی خسارات جزیی از ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد به میزان ۹۸ درصد، خسارات متوسط از هشت هزار و ۹۲۰ واحد به میزان ۹۱ درصد، در بخش مقاوم سازی ۴۱۵ واحد به میزان ۳۹ درصد، در بخش نوسازی دو هزار و ۴۲ واحد به میزان ۶۳ درصد است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هزار و ۶۵۰ ودیعه مسکن به شهروندان پرداخت شده گفت: میانگین دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده و پرداخت شده همچنین شهرداری دو هزار و ۸۴ مورد شهرکارت ۱۰۰ میلیون تومانی، هزار و ۱۲۶ شهر کارت ۲۰۰ میلیون تومان و هزار و ۵۵۸ شهرکارت ۴۰۰ میلیون تومانی به آسیب دیدگان پرداخت کرده است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم در مورد فاز اول آزادراه شوشتری صحبت کرد و گفت: با تکمیل فاز دوم رینگ بیرونی شرق تهران به طور کامل بهره‌برداری می‌شود و وسایل نقلیه سنگین دیگر در بزرگراه بسیج تردد نخواهند داشت و از این آزادراه عبور می‌کنند.

میثم مظفر با اشاره به افتتاح فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به عنوان یک پروژه راهبردی مهم، اظهار کرد: این پروژه در اولویت قرار داشت و هم شورا در اختصاص بودجه مصوب برای آن تدابیر ویژه ای داشت تا حرکت پرشتابی شکل بگیرد و هم شهرداری به ویژه معاونت فنی و عمرانی اهتمام ارزنده ای در این زمینه داشت.

وی افزود: ما شاهد این هستیم که فاز اول این آزادراه تکمیل شد و با تکمیل فاز دوم رینگ بیرونی شرق تهران به طور کامل بهره برداری می شود و وسایل نقلیه سنگین دیگر در بزرگراه بسیج تردد نخواهند داشت و از این آزادراه عبور می کنند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه عزیمت به استان های شمالی از این مسیر انجام خواهد شد، تاکید کرد: خودروهای سنگین از آزادراه تهران- قم و جاده قدیم ساوه به این آزادراه دسترسی خواهند داشت ما چشم انتظار افتتاح فاز نخست این پروژه بودیم که خوشبختانه به بهره برداری رسید و امیدواریم با تکمیل آن ترافیک شرق تهران به طور ویژه ای کاهش یابد. هرچند با افتتاح فاز اول ترافیک شرق تهران پنج درصد و ترافیک شهر ۱.۵ درصد کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه ۸۰۰ متر تونل در فاز دوم احداث خواهد شد، گفت: برای اجرای این بخش به همکاری دولت نیاز داریم تا معارضین برطرف و طرح تکمیل شود تا بتوانیم برگ زرینی از خدمات رسانی به شهروندان را داشته باشیم.

همچنین احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: در معاونت شهرسازی جلسه تخصصی برگزار و پیرامون هوشمندسازی فرایندهای صدور پروانه مباحثی مطرح شد که از تلاش های صورت گرفته تقدیر می کنم اما سرعت پیشرفت این پروژه ها با نیازهای شهر فاصله دارد و بخش قابل توجهی از پروژه های تحول دیجیتال در توسعه سامانه ها با گلوگاه هایی در سازمان فاوا مواجه می شود و بخشی از آن ناشی از محدودیت های نگهداشت و به کارگیری نیروهای متخصص فناوری اطلاعات است.

برچسب ها: شهدای جنگ ، جنگ تحمیلی سوم
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