احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی به همراه بهره‌برداری از پل بزرگ حرمک در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره‌کل از سال گذشته تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - نیما رخشا گفت: برای اجرای این پروژه‌های عمرانی که در راستای ارتقای شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش ایمنی تردد و بهبود اتصال مناطق شمال استان به کریدورهای اصلی کشور اجرا شده‌اند در مجموع چهار هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اثرگذاری این پروژه‌ها در شاخص‌های زیرساختی استان افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاخص بزرگراهی در شمال سیستان و بلوچستان به ۲۷.۸ درصد رسیده که این میزان با میانگین کشوری برابری می‌کند موضوعی که نشان‌دهنده شتاب‌گیری توسعه راه‌های استان در سال‌های اخیر است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه شبکه بزرگراهی نقش مهمی در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی جاده‌ای، کاهش تصادفات و همچنین تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر دارد و از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه سیستان و بلوچستان در نقشه ترانزیتی کشور گفت: این استان به دلیل موقعیت مرزی، هم‌جواری با کشورهای همسایه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ارتباطی جنوب شرق کشور، از اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برخوردار است و همین موضوع ضرورت توسعه شبکه بزرگراهی را دوچندان می‌کند.

رخشا افزود: وجود بندر استراتژیک چابهار و ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی این منطقه، ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت هدفمند و گسترده توسعه یابد تا امکان اتصال پایدار و سریع به بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان اظهار کرد: پراکندگی جمعیت، فاصله زیاد بین شهرها، گستردگی مناطق روستایی و کویری بودن بخش‌هایی از استان از جمله عواملی است که توسعه راه‌های اصلی و بزرگراهی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تکمیل شبکه بزرگراهی شمال استان تا دو سال آینده در دستور کار قرار دارد و با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، شاهد ارتقای قابل توجه شاخص‌های حمل‌ونقل و توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان خواهیم بود.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، بزرگراه
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