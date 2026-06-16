باشگاه خبرنگاران جوان - یک فروند هواپیمای MD پس از ۱۵ ماه زمین‌گیری و انجام تعمیرات اساسی به همت متخصصان و مهندسان ایرانی، بار دیگر به چرخه پروازی کشور بازگشت؛ رویدادی که علاوه بر افزایش روزانه هزار صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور، با نصب نشان به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب همراه شد.

در همین راستا سید محمد ابراهیمی‌نیک، مدیرعامل شرکت هواپیمایی چابهار با اعلام بازگشت یکی از هواپیماهای MD این شرکت به چرخه عملیاتی کشور گفت: «این هواپیما پس از ۱۵ ماه زمین‌گیری و انجام تعمیرات اساسی و اقدامات فنی گسترده، با تلاش متخصصان، مهندسان و کارکنان فنی هواپیمایی چابهار و با تکیه بر دانش و توان داخلی مجدداً آماده خدمت‌رسانی به مسافران شد، همچنین افزایش روزانه هزار صندلی گامی موثر در توسعه ظرفیت حمل و نقل هوایی و پاسخگویی به تقاضای سفر در کشور است.

ابراهیمی‌نیک تأکید کرد: « این هواپیمایی در کنار مأموریت تخصصی خود در صنعت هوانوردی، همواره تلاش کرده است در رویدادهای ملی و انسانی نیز نقش‌آفرین باشد و پاسداشت یاد شهدا و ارزش‌های انسانی را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌داند.