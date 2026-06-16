باشگاه خبرنگاران جوان- دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، یک مهمان ویژه نیز در سکو‌های ورزشگاه لس‌آنجلس داشت؛ مهدی مهدوی‌کیا، ستاره سابق فوتبال ایران و کاپیتان اسبق تیم ملی.

مهدوی‌کیا که یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رود و سابقه گلزنی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه مقابل آمریکا را در کارنامه دارد، از نزدیک شاهد نخستین دیدار شاگردان امیر قلعه‌نویی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

اسطوره فوتبال ایران که سال‌هاست خارج از کشور زندگی می‌کند، این روز‌ها برای تماشای مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر کرده و بامداد امروز با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه، عملکرد ملی‌پوشان ایران مقابل نیوزیلند را از نزدیک دنبال کرد.

حضور مهدوی‌کیا در ورزشگاه مورد توجه هواداران ایرانی حاضر در لس‌آنجلس قرار گرفت و بسیاری از تماشاگران از دیدن یکی از خاطره‌انگیزترین بازیکنان تاریخ فوتبال کشورمان در حاشیه این مسابقه استقبال کردند.