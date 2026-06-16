ستاره سابق فوتبال ایران با حضور در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، از نزدیک تماشاگر دیدار تیم ملی کشورمان برابر نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، یک مهمان ویژه نیز در سکو‌های ورزشگاه لس‌آنجلس داشت؛ مهدی مهدوی‌کیا، ستاره سابق فوتبال ایران و کاپیتان اسبق تیم ملی.

مهدوی‌کیا که یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رود و سابقه گلزنی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه مقابل آمریکا را در کارنامه دارد، از نزدیک شاهد نخستین دیدار شاگردان امیر قلعه‌نویی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

اسطوره فوتبال ایران که سال‌هاست خارج از کشور زندگی می‌کند، این روز‌ها برای تماشای مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر کرده و بامداد امروز با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه، عملکرد ملی‌پوشان ایران مقابل نیوزیلند را از نزدیک دنبال کرد.

حضور مهدوی‌کیا در ورزشگاه مورد توجه هواداران ایرانی حاضر در لس‌آنجلس قرار گرفت و بسیاری از تماشاگران از دیدن یکی از خاطره‌انگیزترین بازیکنان تاریخ فوتبال کشورمان در حاشیه این مسابقه استقبال کردند.

برچسب ها: مهدی مهدوی کیا ، تیم ملی
خبرهای مرتبط
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم