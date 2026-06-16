باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص کل بورس امروز با افزایش ۱۱۹ هزار و ۹۰۱ واحد در ارتفاع ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۵۰ هزار و ۲۰ واحد در سطح یک میلیون و ۳۵۱ هزار واحدی ایستاد.

فارس، فملی و شپنا بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، خودرو و خساپا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۲۵۸ واحد در ارتفاع ۳۸ هزار و ۴۲۰ واحد واحدی ایستاد؛ سه نماد آریان، ومپنا و کگهر بیشترین را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش معاملاتی ۶ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گرو‌های شیمیایی و فلزات اساسی در جایگاه بعدی ایستادند.

امروز وبملت، فملی و دارایکج بیشترین ارزش معاملات و وبملت، خودرو و خساپا بیشترین حجم معاملات در بورس را به خود اختصاص دادند.