میزان سرقت در استان قزوین، در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال پیش از آن، ۲۱ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جلسه ستاد پیشگیری از سرقت گفت: سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار پرونده سرقت در استان ثبت شده بود که این میزان در سال ۱۴۰۴، به ۱۸ هزار مورد کاهش یافت.

فولیان بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سرقت و انجام وظایف و ماموریت دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: امنیت حق مسلم مردم و تکلیف قانونی مسئولان است و در راس امور قرار دارد.

وی از مدیران خواست به برنامه و به صورت هدفمند، در زمینه کاهش سرقت و سایر ناهنجاری‌ها اقدام کنند تا اثرگذاری لازم محقق شود.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین هم از کاهش جرائم خشم و سرقت در استان خبر داد و گفت: با دستگیری ۱۳ مجرم جرائم سنگین، زمینه کاهش جرائم خشم در استان وجود دارد.

سرهنگ ولی پور با اشاره به کنترل سارقان با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و نصب پابند الکترونیک افزود: تاکنون برای ۲۷۰ سارق که بیش از ۴ بار اقدام به سرقت کرده‌اند، پابند الکترونیک نصب شده است.

وی همچنین بر ضرورت کنترل تردد‌ها در تفرجگاه‌ها تاکید کرد.

منبع: دادگستری قزوین