مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» همزمان با ماه محرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» همزمان با ماه محرم خبر داد و از خیران و مردم نیکوکار دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام، حامی فرزندان ایتام و محسنین شوند.

وی با اشاره به نقش ارزشمند مشارکت‌های مردمی در حمایت از کودکان نیازمند، گفت: نیکوکاران می‌توانند با تقبل حمایت ماهیانه از یک یا چند فرزند معنوی، در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، آموزشی، فرهنگی و درمانی آنان سهیم شوند.

علاقه‌مندان به مشارکت می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ یا از طریق سایت EKRAM.EMDAD.IR و بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان بله به این پویش بپیوندند و حمایت از فرزندان نیازمند را برعهده بگیرند.

منبع کمیته امداد البرز 

 

برچسب ها: حمایت از ایتام ، کمیته امداد
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