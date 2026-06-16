کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمود رضا طاهری معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد - در نشست خبری اصحاب رسانه گفت: مسئله مهم این است که اعتماد به کیفیت، از آزمایشگاه آغاز وهرچه دقت، صلاحیت فنی و اعتبار مراکز آزمون کشور افزایش یابد، اطمینان جامعه به کیفیت کالاها و خدمات نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: توسعه صنعتی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش اعتماد عمومی، بیش از هر زمان دیگری به زیرساختهای معتبر آزمون و ارزیابی وابسته است. در این میان، آزمایشگاههای تخصصی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام استاندارد، نقشی اساسی در سنجش، اندازهگیری و تأیید انطباق محصولات با الزامات فنی و استانداردهای ملی و بینالمللی بر عهده دارند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران بهعنوان مرجع رسمی و حاکمیتی نظام استاندارد کشور، همواره بر توسعه زیرساختهای ارزیابی انطباق، ارتقای توانمندیهای آزمایشگاهی، استقرار روشهای نوین آزمون و افزایش دقت و قابلیت اطمینان نتایج اندازهگیری تاکید داشته است. بدون برخورداری از مراکز آزمون توانمند و مجهز، تحقق اهداف کلان کیفیت و استاندارد در کشور امکانپذیر نخواهد بود.
طاهری گفت: آنچه برای سازمان ملی استاندارد ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است، اطمینان از صحت، بیطرفی، شفافیت و قابلیت ردیابی نتایج آزمونهاست و بهرهگیری از این فناوریها نهتنها موجب تقویت نظام ارزیابی انطباق میشود، بلکه زمینه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابتپذیری آنها را نیز فراهم میآورد.
وی تصریح کرد: بنابراین توسعه و تقویت شبکه آزمایشگاهی کشور از اولویتها است و به هر میزان که توان فنی و تخصصی آزمایشگاههای کشور افزایش یابد، امکان نظارت نظاممندتر، تصمیمگیری دقیقتر و اطمینانبخشی بیشتر به جامعه نیز فراهم خواهد شد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: فرآیند ارزیابی انطباق کالا از ۱۵ روز در سال گذشته به ۶ روز کاهش پیدا کرده که در سامانه گمرکی به ۳.۵ روز تقلیل یافته که در دسترسی با کیفیتتر کالا به مردم اثرگذار است.
طاهری در پاسخ به سوالی مبنی بر کیفیت استاندارد آسانسور گفت: علاوه بر استانداردهای اجباری در حوزه آسانسور، استانداردهای اجباری نیز باید توسط مردم پیگیری شود. یکی از مهمترین مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد، مسئله اعتمادسازی است. در حوزه آسانسور نیز با همین چالش مواجه هستیم. ممکن است یک شرکت موفق به دریافت جایزه ملی، گواهینامهها و تاییدیههای استاندارد شده باشد، اما واقعیت این است که بسیاری از مردم هنگام استفاده از آسانسور همچنان احساس ناامنی میکنند.
وی گفت: در ایران به دلایل مختلف، آسانسورها معمولا فراتر از عمر مفید خود مورد استفاده قرار میگیرند و در برخی موارد از قطعاتی استفاده میشود که استانداردهای لازم را ندارند؛ برای مثال، موتوری که عمر مفید آن پنج سال است، ممکن است بیست سال مورد استفاده قرار بگیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: صدور تعداد زیادی گواهینامه و تاییدیه، بهتنهایی تضمینکننده ایمنی نیست و ممکن است تولیدکننده یا مصرفکننده در ادامه مسیر، الزامات و استانداردهای تعیینشده را رعایت نکند و در خصوص اجباری شدن استاندارد آسانسور نیز باید توجه داشت که این موضوع در پی وقوع برخی حوادث و افزایش نگرانیهای عمومی مطرح شد. همانطور که در موارد دیگر نیز پس از وقوع حوادث بزرگ، مانند زلزله بم، توجه بیشتری به استانداردها و مقررات فنی معطوف شد، در حوزه آسانسور نیز افزایش حوادث موجب شد الزام به رعایت استانداردها جدیتر دنبال شود.
طاهری خاطر نشان کرد: بنابراین در حوزه آسانسور، انجام بازرسیها و کنترلهای دورهای از اهمیت بالایی برخوردار و بر اساس ضوابط موجود، کنترلهای لازم باید بهصورت مستمر انجام شود که معمولا این وظیفه بر عهده همان شرکتی است که عملیات نصب آسانسور را انجام داده است. با این حال، نکته مهم آگاهیبخشی به مردم است تا بدانندعلاوه بر این کنترلها، لازم است بهصورت سالانه نیز بازرسیهای فنی توسط شرکتهای بازرسی ذیصلاح انجام شود