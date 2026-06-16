باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محبی هافبک- مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان که گل دوم ایران مقابل نیوزیلند را در مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند با یک شادی گل جنجال وسیعی در فضای مجازی درست کرد.
برخی رسانهها مدعی شدند این بازیکن از سوی فیفا با محرومیت روبهرو میشود و دیگر رسانهها نیز به تحلیل این حرکت پرداختند. محمد محبی در مصاحبه با رسانهها در مورد شادی پس از گل گفته است: این فقط یک جشن بود و من از همه ایرانیهای حاضر در لس آنجلس تشکر میکنم که در ورزشگاه حاضر بودند و از تیم حمایت کردند، اما من منظور خاصی نداشتم و این فقط یک شادی گل بود.
سایت اکسپرس انگلیس در مطلبی نوشته است: با توجه به شرایط موجود میان ایران و آمریکا این شادی گل از سوی فیفا بررسی میشود. این بازیکن ۲۷ ساله روستوف ابتدا دو انگشت خود را روی بازویش گذاشت و سپس دو انگشت دست راستش را دراز کرد و در هوا (ژست اسلحه) تکان داد.
این حرکت با توجه به حساسیتهای پیرامون حضور ایران در این مسابقات که در خاک ایالات متحده برگزار میشود، مورد توجه قرار گرفته است.