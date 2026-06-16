باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سیاه‌چاله غول‌پیکر کمان‌ای، واقع در مرکز کهکشان راه شیری ما، ماده را به شکل باد‌های کیهانی قدرتمند به بیرون پرتاب می‌کند.

این موضوع در مطالعه اخیر محققان دانشگاه نورث وسترن که در مجله Astrophysical Journal Letters منتشر شده است، آشکار شد.

در این مطالعه آمده است: با وجود نزدیکی و اهمیت سیاه‌چاله مرکزی کهکشان ما، کمان‌ای، باد‌های پرانرژی ساطع شده از آن بیش از نیم قرن از مشاهدات دانشمندان دور مانده‌اند. اکنون ما کشف این باد‌های پرانرژی و قدرتمند را اعلام می‌کنیم.

طبق گزارش این مجله، محققان منطقه‌ای شبیه به یک حفره مخروطی شکل روشن با لبه‌های مشخص را مشاهده کردند که جریان باد‌های داغ از سیاه‌چاله را که از میان گاز خنک‌تر در مسیر خود عبور می‌کنند، تأیید می‌کند.

این پدیده بخشی کاملاً طبیعی از فرآیند تکامل سیاه‌چاله‌های غول‌پیکر است.

این مطالعه نتیجه گرفت که پدیده‌های بازخورد ضعیف و سرگردان مشاهده شده در مرکز کهکشان منحصر‌به‌فرد نیستند، بلکه در مورد اکثر کهکشان‌های آرام در جهان صدق می‌کنند و تأیید می‌کنند که بازخورد سیاه‌چاله‌ها عامل مهمی در تکامل این نوع کهکشان است.

شایان ذکر است که کمان‌ای یک منبع رادیویی واقع در مرکز کهکشان راه شیری است. همچنین تابش‌هایی در محدوده مادون قرمز و اشعه ایکس ساطع می‌کند و یک سیاه‌چاله فوق‌سنگین است که توسط ابری از گاز داغ احاطه شده است که امواج رادیویی ساطع می‌کند.

در ۱۲ مه ۲۰۲۲، ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ افق رویداد اولین تصویر از کمان‌ای را منتشر کردند و به طور قطعی تأیید کردند که این جسم حاوی یک سیاه‌چاله است. این تنها دومین تصویر تأیید شده از یک سیاه‌چاله در تاریخ اخترفیزیک بود.

منبع: RIA Novosti