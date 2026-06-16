باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: با توجه به انجام تعداد متعددی سرقت مغازه در بخش‌ها و مناطق مختلف شهرستان بابل به سرعت موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و با تشکیل تیمی تخصصی از کارآگاهان این واحد تلاش برای شناسایی و دستگیری سارق آغاز گردید.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد‌های اطلاعاتی و پایش تصویری و بررسی صحنه‌های سرقت توانستند فرد سارق را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند.

سرهنگ عزیزی گفت: پس از شناسایی هویت متهم و رد زنی آن در مخفیگاهش بلافاصله با دستور قضایی این فرد دستگیر و در بررسی‌های ابتدایی جرائم که با مستندات متعددی همراه بود به ۱۱ فقره سرقت مغازه در جای جای شهرستان بابل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی بابل با تاکید بر سوابق متعدد متهم در حوزه سرقت، افزود: پس از شناسایی و دستگیری مشخص گردید متهم ده‌ها بار سابقه سرقت در کارنامه خود دارد که پس از طی مجازات قضایی و زندان شاهد بودیم که باز هم به این اعمال مجرمانه دست زده است.

او ادامه داد: در روند پرونده متهم به یک مالخر هم اعتراف کرد که پس از کسب دستور قضایی فرد مالخر هم دستگیر و بخشی از اموال مسروقه تحویل مالباختگان قرار داده شده و هر دو متهم پس از تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.