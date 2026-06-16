باشگاه خبرنگاران جوان هر شب که از تجمعات اقتدار و مقاومت که گذشت برگی تازه از مقاومت در تاریخ پر افتخار و غرورآفرین کشورمان نوشته شد. روایتی از زنان و مردانی که با کودکان خود برای حس وطن دوستی به خیابان‌ها آمدند و یکدل و یکصدا بگویند راه شهدا همیشه ادامه دارد. در همین راستا مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز همزمان با ماه محرم و در صد و هفتمین شب از تجمعات اقتدار و مقاومت به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با فرمان رهبر انقلاب اسلامی لبیک گفتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.