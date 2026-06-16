شهروندخبرنگار ما تصاویری از حال و هوای شهرستان ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان  هر شب که از تجمعات اقتدار و مقاومت که گذشت برگی تازه از مقاومت در تاریخ پر افتخار و غرورآفرین کشورمان نوشته شد. روایتی از زنان و مردانی که با کودکان خود برای حس وطن دوستی به خیابان‌ها آمدند و یکدل و یکصدا بگویند راه شهدا همیشه ادامه دارد. در همین راستا مردم همیشه در صحنه و انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز همزمان با ماه محرم و در صد و هفتمین شب از تجمعات اقتدار و مقاومت به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با فرمان رهبر انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

اجتماعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت، روایتی از اقتدار و مقاومت

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، ماه محرم ، مناسبت های مذهبی
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