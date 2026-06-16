هشدار نماینده قائنات نسبت به بحران گوشت مرغ؛ پرداخت معوقات کشاورزی در اولویت مجلس

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، در نشستی با تشکل‌های بخش کشاورزی این شهرستان، نسبت به بروز بحران در تولید گوشت مرغ هشدار داد و بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات معوقه کشاورزی تأکید کرد

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -نشست تشکل‌های بخش کشاورزی شهرستان قائنات، با حضور سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، و یدالله غلام‌پور، فرماندار قائنات، برگزار و چالش‌های این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اسحاقی در ابتدای این نشست به مصوبه سفر رئیس‌جمهور به استان مبنی بر تخصیص هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: “از این میزان، پانصد میلیارد تومان قرار بود در سال ۱۴۰۵ تخصیص یابد. متأسفانه با گذشت شش ماه، این اعتبارات همچنان درگیر مراحل اداری و اعتبارسنجی پرونده‌ها است. از استاندار محترم انتظار داریم با ورود جدی، روند پرداخت این تسهیلات را تسریع بخشند تا تولیدکنندگان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

نماینده قائنات و زیرکوه در ادامه، با ابراز نگرانی از وضعیت مرغداران منطقه، خواستار ورود قاطع دادستان به عنوان مدعی‌العموم به مشکلات و مطالبات این قشر شد.

وی تأکید کرد: این مشکلات، مانع جدی در مسیر تولید گوشت مرغ خواهد شد و ما نسبت به بروز بحران در این حوزه هشدار می‌دهیم.

اسحاقی همچنین به مسئله تنظیم و زمان‌بندی تخصیص انرژی در استان اشاره کرد و افزود: با وجود اراده قوی در استاندار محترم، چرا از نظر کارشناسی کشاورزان در خصوص زمان آبیاری استفاده نمی‌شود؟ اتصال برق در زمان نیاز کشاورزان به آبیاری، ضمن افزایش بهره‌وری، به صرفه‌جویی در مصرف سایر منابع نیز کمک خواهد کرد. انتظار داریم استاندار محترم نسبت به این موضوع مهم ورود جدی داشته باشند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه با تأکید بر اهمیت محصولات استراتژیک منطقه، اعلام کرد: “موضوع زرشک و زعفران در اولویت ما قرار دارد. همانند سال گذشته، برای دفاع از حقوق زرشک‌کاران و زعفران‌کاران پای کار خواهیم بود و در جلسات آتی، نسبت به قیمت‌گذاری این محصولات با توجه به نرخ تورم اقدام خواهیم کرد. از کشاورزان عزیز می‌خواهیم نگران نباشند و اطمینان داشته باشند که از حقوق آن‌ها دفاع خواهیم کرد.”

برچسب ها: مرغ وتخم مرغ ، کمبود مرغ
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