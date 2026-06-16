باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی Moto G Max دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹ و ضد ضربه با رتبهبندی MIL-STD-۸۱۰H است. ابعاد آن ۱۶۴.۵ در ۷۷.۳ در ۷.۳ میلیمتر و وزن آن ۱۸۳ گرم است.
صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۸ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۷۲ در ۲۷۷۲ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۴۹ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۵۰۰۰ نیت است. این گوشی توسط Corning Gorilla Glass ۷i برای مقاومت در برابر ضربه و خراش محافظت میشود.
این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا میکند، از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۶۴۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره میبرد.
این گوشی به لطف سیستم دوربین عقب دوگانه با سنسورهای ۲۰۰ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی و همچنین دوربین جلوی ۳۲ مگاپیکسلی، قابلیتهای عکاسی چشمگیری دارد.
موتورولا همچنین آن را به بلندگوهای دالبی اتموس، پورت USB Type-C ۲.۰، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۳۰ واتی مجهز کرده است.
منبع: gsmarena