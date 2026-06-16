اذن عزای سیدالشهدا(ع) از امام رئوف در حرم مطهر رضوی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0630\u0646 \u0639\u0632\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u067e\u0648\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u06af\u0646\u0628\u062f \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u062d\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647\u200c\u0645\u062f\u062a \u06f6\u06f3 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647\u200c\u0631\u0646\u06af \u0639\u0632\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646(\u0639) \u062f\u0631 \u0622\u0645\u062f.\n