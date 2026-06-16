باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اذن عزای سیدالشهدا(ع) از امام رئوف در حرم مطهر رضوی + فیلم

آیین «اذن عزا و تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد امام رضا (ع)» برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اذن عزای سید و سالار شهیدان در حرم امام رضا(ع) برگزار شد و با تعویض پوش و پرچم گنبد رضوی، حرم ایشان به‌مدت ۶۳ روز به‌رنگ عزای امام حسین(ع) در آمد.

مطالب مرتبط
اذن عزای سیدالشهدا(ع) از امام رئوف در حرم مطهر رضوی + فیلم
young journalists club

نقاره‌نوازی خادمان امام رضا (ع) در شب عید غدیر + فیلم

اذن عزای سیدالشهدا(ع) از امام رئوف در حرم مطهر رضوی + فیلم
young journalists club

رنگ و بوی محرم در صحن‌های حرم رضوی + فیلم

اذن عزای سیدالشهدا(ع) از امام رئوف در حرم مطهر رضوی + فیلم
young journalists club

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر و منور رضوی با نزدیک شدن به ماه محرم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۱۱۶۱

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۱۱۱۹

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۱۰۶۱

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۷۳۹

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله پهپادی اوکراین و آتش‌سوزی در پالایشگاه مسکو + فیلم
۶۶۸

حمله پهپادی اوکراین و آتش‌سوزی در پالایشگاه مسکو + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha