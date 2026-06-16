باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دادههای بیش از ۲۰، ۰۰۰ بیمار آمریکایی را که بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۴ دچار ضربه به سر و مغز شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. سپس تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان مغز در این گروه را با نرخهای مورد انتظار در جمعیت عمومی، با در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و دوره پیگیری، مقایسه کردند.
نتایج نشان داد افرادی که دچار ضربه به سر شدهاند، ۱.۷۵ برابر بیشتر از جمعیت عمومی در معرض مرگ ناشی از سرطان مغز هستند. این خطر در بین افرادی که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند، بیشترین میزان را دارد و احتمال مرگ ناشی از تومورهای مغزی ۱۴ برابر بیشتر است. همچنین میزانهای بالاتری در افرادی که انواع خاصی از آسیبهای مغزی خفیف و پیچیده را متحمل شدهاند، مشاهده شده است.
محققان معتقدند که التهاب مزمن، که پس از آسیب بافت مغز ناشی از جراحات ایجاد میشود و سالها ادامه مییابد، ممکن است نقش کلیدی در توضیح این یافتهها داشته باشد. بنابراین، آسیبهای مغزی ناشی از ضربه باید نه تنها به عنوان یک مشکل حاد، بلکه به عنوان عاملی که میتواند بر سلامت طولانی مدت تأثیر بگذارد، در نظر گرفته شود.
مطالعهای که توسط محققان موسسه سرطان دانشگاه لندن (UCL) انجام شد، نشان داد که آسیبهای سر ممکن است در ایجاد گلیوما، نوعی نادر و تهاجمی از سرطان مغز، نقش داشته باشد.
منبع: Lenta.ru