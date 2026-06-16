مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد گفت:هیچ خودرویی در کشور وجود ندارد که بدون مجوز آلایندگی مسیر شماره گذاری را طی کند متولی بررسی آلایندگی خودرو‌ها سازمان محیط زیست است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  در حاشیه بازدید از آزمایشگاه های استاندارد با اشاره به اینکه آزمایشگاهایی سازمان ملی استاندارد، تغییر تکنولوژی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی را ضروری دانست و افزود: سوخت غیر منطبق با استانداردها منجر به آلایندگی می شود؛ اکنون یکی از معضلات کشور نبود سوخت بر اساس استانداردهای خودرو است از این رو کیفیت سوخت مصرفی در عملکرد خودرو و میزان آلایندگی تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه خودروسازان موظف‌ به رعایت و تطبیق استانداردها با تولیدات هستند، گفت: از هزار خودروی تولیدی، یک خودرو به مرکز ارائه می شود تا تست آلایندگی های آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی  تصریح کرد: اگر خودرویی در تست آلایندگی موفق به کسب شاخص ها و استانداردها نشود، از چرخه تولید خارج نمی شود بلکه مورد اصلاح و بازنگری در فرایند خط تولید قرار می گیرد. پس از انجام اصلاحات نیز آزمون‌های مجدد صورت می‌گیرد و تنها در صورت تأیید نتایج، مجوز ادامه تولید و شماره‌گذاری صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه ۲۰ درصد خودروهایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش ارجاع می شوند، مجوز استاندارد دریافت نمی کنند، گفت: این خودروها برای اصلاح به خطوط تولید بازگردانده می شوند.

تاجیک تاکید کرد: هیچ خودرویی در کشور وجود ندارد که بدون مجوز آلایندگی مسیر شماره گذاری را طی کند متولی بررسی آلایندگی خودروها سازمان محیط زیست است.

 

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برچسب ها: استاندارد ، خودرو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تست تصادف چی ؟
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