باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان در مورد خسارات عظیم متحمل شده توسط قطب جنوب هشدار می‌دهند، زیرا دریای غرب آن پس از امواج گرمای بی‌سابقه‌ای که در اوایل ژوئن منطقه را درنوردید، همچنان بدون یخ است.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دریای بلینگهاوزن، واقع در غرب شبه جزیره قطب جنوب، که تا ژوئن (آغاز زمستان در قطب جنوب) پوشیده از یخ بود، اکنون کاملاً بدون یخ است.

کارشناسان تخمین می‌زنند که تقریباً ۶۵۰، ۰۰۰ کیلومتر مربع از یخ دریا در مقایسه با میانگین دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ از بین رفته است. سه سال از چهار سال گذشته شاهد کاهش پوشش یخ دریا در این منطقه بوده‌ایم، که می‌تواند به این معنی باشد که یخ آنجا ممکن است هرگز برنگردد.

تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، کل پوشش یخ دریا در سراسر قاره تقریباً ۱۱.۴ میلیون کیلومتر مربع بود که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین بلندمدت برای آن تاریخ ۱۲.۶ میلیون کیلومتر مربع است.

سازمان هواشناسی آرژانتین پیش از این در تاریخ‌های ۵ و ۶ ژوئن، دمای رکوردشکن ۱۵.۴ و ۱۳.۴ درجه سانتی‌گراد را در پایگاه اسپرانزا، واقع در نوک شمال شرقی شبه‌جزیره، گزارش کرده بود. این دما‌ها رکورد قبلی ثبت شده در سال ۱۹۹۸ را شکستند.

به گفته دانشمندان، این تغییرات می‌تواند برای اکوسیستم حیاتی باشد. یخ معمولاً پناهگاهی برای کریل‌ها - سخت‌پوستان میکروسکوپی که پایه زنجیره غذایی اقیانوس را تشکیل می‌دهند - فراهم می‌کند.

عقب‌نشینی یخ به طور قابل توجهی بر زندگی پنگوئن‌ها و فک‌ها تأثیر می‌گذارد و آنها را مجبور به مهاجرت به مسافت‌های طولانی‌تر می‌کند که به نوبه خود بر زمان و موفقیت تولید مثل آنها تأثیر می‌گذارد.

علاوه بر این، دانشمندان نگرانند که از دست دادن یخ در فلات قاره، ذوب یخ‌های قاره‌ای، از جمله "ورقه یخی روز قیامت" بدنام را تسریع کند.

منبع: science.mail.ru