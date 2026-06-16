وزیر نفت از اجرای طرح ضربتی افزایش تولید گاز در بخش خشکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد روز سه شنبه اعلام کرد: حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه و ۴۰روزه، فعالیتهای صنعت نفت در حوزههای مختلف متوقف نشد و توسعه میدانهای نفت و گاز در سراسر کشور با جدیت ادامه یافته است.
وی افزود: افزون بر فعالیتهای جاری در میدان گازی پارس جنوبی و سکوهای دریایی، در بخش خشکی نیز طرح ضربتی افزایش تولید گاز تعریف و وارد مرحله اجرا شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه این طرح همه میدانهای تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی را در بر میگیرد، تصریح کرد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، از همه ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید گاز استفاده خواهیم کرد و در همه میدانها شاهد افزایش تولید خواهیم بود.
پاکنژاد همچنین با اشاره به روند اجرای طرحهای جمعآوری گازهای همراه، گفت: این پروژهها بهصورت جدی در دستور کار قرار دارند و اکنون ۳۰ قرارداد در زمینه جمعآوری گازهای همراه در حال اجراست.
وی ادامه داد: طبق برنامهریزیها، پنج طرح جمعآوری گازهای همراه در آستانه بهرهبرداری قرار دارد. اجرای این پروژهها ضمن کاهش مشعلسوزی و ارتقای شاخصهای محیطزیستی، زمینه بهرهبرداری از گازهای همراه در بخش تولید را فراهم میکند و این منابع را به چرخه ارزشآفرینی صنعت نفت بازمیگرداند.
وزیر نفت با اشاره به دستاوردهای اخیر صنعت نفت یادآور شد: طی یک سال و نیم گذشته چند طرح بزرگ جمعآوری گازهای همراه اجرا شده است و روند اجرای آنها با مشارکت بخش خصوصی نسبت به دورههای گذشته شتاب بیشتری گرفته است و در مسیر توسعه قرار دارد.
منبع: وزارت نفت