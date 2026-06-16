فرمانده مرزبانی استان از کشف بیش از ۱۶۰ کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزبانان سلحشور فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار رضا شجاعی در تشریح این خبر بیان کرد: مرزداران هنگ مرزی میرجاوه و پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان مواد مخدر برای ورود به خاک کشور در مناطق مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات را در دستور کار قرار دادند.

 وی در ادامه افزود: مرزداران غیور با اعزام چند گروه مجهز پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه موردنظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محموله‌های مواد مخدر را کشف و قاچاقچیان را زمین‌گیر کنند.

 سردار شجاعی تصریح کرد: دریابانان سلحشور هنگ مرزی میرجاوه و پایگاه دریابانی چابهار طی دو عملیات جداگانه جمعاً ۱۶۸ کیلوگرم شیشه و تریاک را کشف کردند.

 فرمانده مرزبانی استان با اشاره به دستگیری ۳ سوداگر مرگ و توقیف دو دستگاه خودرو، و یک شناور سبک خاطرنشان کرد: مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.

منبع فراجا

برچسب ها: موادمخدر ، فراجا
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