معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اذربایجان غربی گفت: در دوماهه نخست سالجاری ۲۳۳ تخلف اضافه تناژ ناوگان باری در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - منصور نصرتی معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به ثبت بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۵ هزار مورد تردد طی دوماهه نخست سال در محورهای مواصلاتی استان گفت: در بخش اقدامات انجام شده در حوزه کنترل ناوگان باری نیز طی این مدت ۲۳۳ مورد تخلف اضافه تناژ در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد شده است.

نصرتی با تأکید بر اینکه اضافه تناژ یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب زودهنگام روسازی راه‌ها محسوب می‌شود، تصریح کرد: کنترل مستمر ناوگان باری و جلوگیری از حمل بار بیش از ظرفیت مجاز، علاوه بر افزایش عمر مفید راه‌ها، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

وی همچنین از مراجعه گسترده ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی استان خبر داد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۲۵۶ دستگاه خودروی سنگین به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۹ هزار و ۶۴۷ دستگاه موفق به اخذ گواهی معاینه فنی شده و ۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه نیز به دلیل وجود نقص فنی مردود شده‌اند.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: نتایج این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۷۳ درصد ناوگان مراجعه‌کننده موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شده و ۲۷ درصد ناوگان پس از رفع نواقص فنی برای بازبینی مجدد به مراکز معاینه فنی مراجعه خواهند کرد.

نصرتی یادآور شد: نظارت بر وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کنترل اضافه تناژ و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی سه ضلع اصلی ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح جاده‌ای هستند که با جدیت در سطح استان دنبال می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: آذربایجان‌غربی به واسطه قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم حمل‌ونقلی کشور، نیازمند نظارت مستمر بر تردد ناوگان و حفظ کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای است و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تمام ظرفیت در مسیر تأمین ایمنی سفرها، حفظ سرمایه‌های ملی و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای گام برمی‌دارد.