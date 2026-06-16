مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از نهایی‌شدن مذاکرات با سرمایه‌گذار پروژه اتصال ریلی این مجموعه به بندر خشک آپرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) سال گذشته با امضای تفاهم‌نامه همکاری، گام بلندی در راستای پیوند ریلی و هوایی در بندر خشک «آپرین» به عنوان بزرگترین بندر خشک ریلی کشور برای جهش تجارت کشور برداشتند.

بندر خشک آپرین بزرگترین بندر خشک ریلی کشور است که در نزدیکی آن شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان یک مرکز لجستیک هوایی وجود دارد.

به‌منظور تبدیل این دو مجموعه به «شهر لجستیکی تهران»، در ابتدای کار با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی، دو شق حمل و نقلی ریلی و هوایی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. به‌عبارتی، در عمل بهره‌مندی شهر فرودگاهی از ظرفیت ریلی میسر شده و راه آهن و شرکت‌های حمل و نقلی نیز می‌توانند از ظرفیت‌های شهر فرودگاهی برخوردار شوند؛ این مهم به‌معنای هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذای‌های انجام شده است.

مطابق این طرح، بندر خشک آپرین به طور مستقل به فرودگاه امام متصل خواهد شد که جزئیات طراحی آن در چند گزینه پیش بینی شده است.

در همین زمینه، رامین کاشف‌آذر مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره آخرین وضعیت پروژه اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به بندر خشک آپرین اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات با سرمایه‌گذار این پروژه در مرحله نهایی قرار دارد و با سرعتی که در روند گفت‌و‌گو‌ها شاهد هستیم، امیدواریم در آینده نزدیک به امضای توافق‌نامه سرمایه‌گذاری این خط ریلی برسیم.

وی گفت: این پروژه یکی از طرح‌های مهمی است که در همایش جذب سرمایه نیز مطرح شده و از نگاه ما می‌تواند نقش اثرگذاری در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور ایفا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خاطرنشان‌کرد: اتصال ریلی به بندر خشک آپرین، یک حلقه مهم در زنجیره حمل‌ونقل ترکیبی کشور ایجاد می‌کند. این مسیر که به‌صورت آنتنی و در حدود ۸ کیلومتر تعریف شده، می‌تواند ارتباط مستقیم میان فرودگاه، شبکه ریلی و ظرفیت‌های انبارش و توزیع کالای بندر خشک را فراهم کند.

وی ادامه‌داد: این موضوع هم در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و هم در افزایش سرعت و بهره‌وری جابه‌جایی کالا موثر است.

کاشف‌آذر تاکید کرد: نگاه ما این است که این طرح در قالب یک بسته سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر و جذاب برای سرمایه‌گذار تعریف شود تا امکان اجرای آن با مدل اقتصادی مناسب و ظرفیت‌های مکمل لجستیکی فراهم شود. هدف این است که صرفاً یک خط ریلی احداث نشود، بلکه یک زنجیره کارآمد و درآمدزا برای آینده شهر فرودگاهی شکل بگیرد.

وی بیان‌داشت: اگر این پروژه به نتیجه برسد، شاهد یک گام مهم در تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به یک هاب چندوجهی حمل‌ونقل و لجستیک خواهیم بود. این اتصال می‌تواند هم برای بخش خصوصی و هم برای اقتصاد ملی ارزش‌آفرین باشد و جایگاه منطقه‌ای این مجموعه را تقویت کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: فرودگاه امام خمینی ، شرکت راه آهن
خبرهای مرتبط
هدف‌گذاری برنامه هفتم برای تحقق سهم ۳۰ درصدی جا به جایی ریلی
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
پرواز‌های فرودگاه امام (ره) تا اطلاع ثانوی متوقف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
آخرین اخبار
۱۹.۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در انبار‌های نفت سوخت
کارگروه تخصصی رسیدگی به مسائل برق واحد‌های صنعتی تشکیل شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
مرحله دوم ثبت‌نام طرح «آشیان» برای زوج‌های جوان آغاز شد؛ پوشش ۲۳ شهر در ۶ استان کشور
جبران خسارت اثاثیه منزل تا سقف ۲ میلیارد تومان
تدابیر ویژه برای تامین انرژی در کشور
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
امکان صدور مجوز کسب و کار برای اتباع خارجه از درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شد
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم