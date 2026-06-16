باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) سال گذشته با امضای تفاهمنامه همکاری، گام بلندی در راستای پیوند ریلی و هوایی در بندر خشک «آپرین» به عنوان بزرگترین بندر خشک ریلی کشور برای جهش تجارت کشور برداشتند.
بندر خشک آپرین بزرگترین بندر خشک ریلی کشور است که در نزدیکی آن شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان یک مرکز لجستیک هوایی وجود دارد.
بهمنظور تبدیل این دو مجموعه به «شهر لجستیکی تهران»، در ابتدای کار با امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی، دو شق حمل و نقلی ریلی و هوایی با یکدیگر ترکیب میشوند. بهعبارتی، در عمل بهرهمندی شهر فرودگاهی از ظرفیت ریلی میسر شده و راه آهن و شرکتهای حمل و نقلی نیز میتوانند از ظرفیتهای شهر فرودگاهی برخوردار شوند؛ این مهم بهمعنای همافزایی و استفاده از ظرفیتها و سرمایهگذایهای انجام شده است.
مطابق این طرح، بندر خشک آپرین به طور مستقل به فرودگاه امام متصل خواهد شد که جزئیات طراحی آن در چند گزینه پیش بینی شده است.
در همین زمینه، رامین کاشفآذر مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره آخرین وضعیت پروژه اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به بندر خشک آپرین اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات با سرمایهگذار این پروژه در مرحله نهایی قرار دارد و با سرعتی که در روند گفتوگوها شاهد هستیم، امیدواریم در آینده نزدیک به امضای توافقنامه سرمایهگذاری این خط ریلی برسیم.
وی گفت: این پروژه یکی از طرحهای مهمی است که در همایش جذب سرمایه نیز مطرح شده و از نگاه ما میتواند نقش اثرگذاری در توسعه زیرساختهای لجستیکی کشور ایفا کند.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خاطرنشانکرد: اتصال ریلی به بندر خشک آپرین، یک حلقه مهم در زنجیره حملونقل ترکیبی کشور ایجاد میکند. این مسیر که بهصورت آنتنی و در حدود ۸ کیلومتر تعریف شده، میتواند ارتباط مستقیم میان فرودگاه، شبکه ریلی و ظرفیتهای انبارش و توزیع کالای بندر خشک را فراهم کند.
وی ادامهداد: این موضوع هم در کاهش هزینههای حملونقل و هم در افزایش سرعت و بهرهوری جابهجایی کالا موثر است.
کاشفآذر تاکید کرد: نگاه ما این است که این طرح در قالب یک بسته سرمایهگذاری بزرگتر و جذاب برای سرمایهگذار تعریف شود تا امکان اجرای آن با مدل اقتصادی مناسب و ظرفیتهای مکمل لجستیکی فراهم شود. هدف این است که صرفاً یک خط ریلی احداث نشود، بلکه یک زنجیره کارآمد و درآمدزا برای آینده شهر فرودگاهی شکل بگیرد.
وی بیانداشت: اگر این پروژه به نتیجه برسد، شاهد یک گام مهم در تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به یک هاب چندوجهی حملونقل و لجستیک خواهیم بود. این اتصال میتواند هم برای بخش خصوصی و هم برای اقتصاد ملی ارزشآفرین باشد و جایگاه منطقهای این مجموعه را تقویت کند.
منبع: ایرنا