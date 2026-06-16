باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علی مولانا، مدیر مرکز آزمون خودرو، با اشاره به روند بررسی آلایندگی خودروها اظهار کرد: تستهای آلایندگی و مصرف سوخت در این مرکز بهصورت همزمان انجام میشود و فرآیند نظارت بر آلایندگی در دو مرحله مورد رصد قرار میگیرد.
وی افزود: یکی از این مراحل مربوط به تستهای ادواری است که فرآیند بررسی خودروها بر اساس استانداردهای تعیینشده انجام میشود. این موضوع به معنای اجرای مستقیم یک طبقهبندی خاص اروپایی نیست، بلکه محاسبات آماری و بررسیهای فنی در این فرآیند نقش دارد.
مولانا ادامه داد: در این بررسیها انحراف معیار محاسبه میشود و در صورتی که نتایج به رد قطعی یک خودرو منجر شود، موضوع برای تصمیمگیری نهایی به دستگاههای مربوط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و فرآیند شمارهگذاری ارجاع خواهد شد و امکان بازپسگیری تأییدیه یا اقدامات اصلاحی وجود دارد.
مدیر مرکز آزمون خودرو و آلایندگی سازمان کیفیت و بازرسی ایران توضیح داد: ۲۳ درصد از خودروها در همان تست های اولیه آلایندگی مردود می شوند.