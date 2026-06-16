مدیر مرکز آزمون خودرو و آلایندگی سازمان کیفیت و بازرسی ایران گفت:۲۳ درصد از خودرو‌ها در همان تست‌های اولیه آلایندگی مردود می‌شوند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی مولانا، مدیر مرکز آزمون خودرو، با اشاره به روند بررسی آلایندگی خودروها اظهار کرد: تست‌های آلایندگی و مصرف سوخت در این مرکز به‌صورت همزمان انجام می‌شود و فرآیند نظارت بر آلایندگی در دو مرحله مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از این مراحل مربوط به تست‌های ادواری است که فرآیند بررسی خودروها بر اساس استانداردهای تعیین‌شده انجام می‌شود. این موضوع به معنای اجرای مستقیم یک طبقه‌بندی خاص اروپایی نیست، بلکه محاسبات آماری و بررسی‌های فنی در این فرآیند نقش دارد.

مولانا ادامه داد: در این بررسی‌ها انحراف معیار محاسبه می‌شود و در صورتی که نتایج به رد قطعی یک خودرو منجر شود، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به دستگاه‌های مربوط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و فرآیند شماره‌گذاری ارجاع خواهد شد و امکان بازپس‌گیری تأییدیه یا اقدامات اصلاحی وجود دارد.

مدیر مرکز آزمون خودرو و آلایندگی سازمان کیفیت و بازرسی ایران  توضیح داد: ۲۳ درصد از خودروها در همان تست های اولیه آلایندگی مردود می شوند. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: استاندارد ، تولید
خبرهای مرتبط
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
سکوی پرتاب برای جهش اقتصادی کشور تبدیل شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ماشین نو نگرانی ندارد معاینه فنی خودروهای فرسوده را باید جدی گرفت.
۰
۰
پاسخ دادن
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
آخرین اخبار
۱۹.۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در انبار‌های نفت سوخت
کارگروه تخصصی رسیدگی به مسائل برق واحد‌های صنعتی تشکیل شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
مرحله دوم ثبت‌نام طرح «آشیان» برای زوج‌های جوان آغاز شد؛ پوشش ۲۳ شهر در ۶ استان کشور
جبران خسارت اثاثیه منزل تا سقف ۲ میلیارد تومان
تدابیر ویژه برای تامین انرژی در کشور
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
امکان صدور مجوز کسب و کار برای اتباع خارجه از درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شد
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم