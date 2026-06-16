دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی میان اعضا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خالصی ضمن تقدیر از از حمایت‌های مقامات ارشد بانک مرکزی ج. ا. ایران برای میزبانی نشست و خدمات و تلاش‌های مدیران و رابطین اجرایی بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه، با اشاره به اقدامات اعضا و دبیرخانه اتحادیه درخصوص مصوبات پنجاه و سومین نشست هیأت‌مدیره، به تشریح دستورکار این کمیته پرداخت و پیشنهاداتی در رابطه با طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی میان اعضا و پیشبرد فعالیت‌های آتی دبیرخانه اتحادیه عضو ارائه کرد.

خالصی هم‌چنین به ابراز تمایل برخی بانک‌های مرکزی برای الحاق به اتحادیه اشاره کرد و فعالیت‌های کمیته‌های فرعی اتحادیه پایاپای آسیا شامل کمیته فرعی تداوم کسب‌وکار، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و توسعه ظرفیت را تشریح کرد.

وی بر ضرورت تهیه برنامه سالانه کمیته‌های یادشده از سوی روسای کمیته‌های مربوط و ارائه آن به دبیرخانه اتحادیه تاکید کرد که در طی نشست، این موضوع، مورد موافقت اعضای کمیته فنی اتحادیه نیز قرار گرفت.

دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا، ضمن برشمردن اقدامات بعمل آمده از سوی دبیرخانه اتحادیه و بانک‌های مرکزی عضو برای راه اندازی و پیشبرد فعالیت‌های مرتبط با کمیته فرعی توسعه ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا که به ابتکار دبیرخانه اتحادیه به منظور ارتقای تبادل دانش و تجربیات میان اعضای اتحادیه در سال گذشته در ساختار اتحادیه ایجاد شد، بر ضرورت مشارکت اعضا در برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، مشاوره فنی، بازدید مطالعاتی و تحقیقات مشترک تاکید کرد و از اعضا درخواست کرد تا اولویت‌های خود را در این رابطه به دبیرخانه اتحادیه ارائه کنند.

خالصی خاطرنشان کرد: توصیه‌ها و نتایج بررسی‌های کمیته فنی جهت اتخاذ تصمیمات نهایی به پنجاه و چهارمین نشست هیأت‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا که طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های بعمل آمده توسط دبیرخانه اتحادیه، به میزبانی بانک مرکزی نپال (Nepal Rastra Bank) برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.

دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا در پایان با ابراز خرسندی از میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حمایت‌های مقامات ارشد بانک مرکزی کشورمان و تلاش‌های تیم اجرایی این بانک در پشتیبانی و تسهیل فعالیت‌های دبیرخانه اتحادیه در انجام وظایف خود، قدردانی کرد.

نشست دائمی کمیته فنی (STC) اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور مقامات ارشد بانک مرکزی کشور‌های عضو، دکتر کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی و دکتر خالصی، دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، به صورت مجازی برگزار شد.

شایان ذکر است، اتحادیه پایاپای آسیا با قدمت بیش از ۵۰ سال، به ابتکار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه موسوم به اسکاپ در سال ۱۹۷۴ ایجاد شده است. مقر دائمی اتحادیه پایاپای آسیا، تهران می‌باشد و بانک مرکزی ج. ا. ایران به عنوان بانک عامل اتحادیه پایاپای آسیا، همواره پشتیبان آن بوده است. 

تعداد اعضای اتحادیه از ۵ عضو در ابتدای تأسیس، اکنون به ۱۱ عضو رسیده است. عملکرد اتحادیه یادشده نشانگر آن است که در سال ۲۰۲۵، حجم معاملات انجام شده در بستر اتحادیه، بابت واردات و صادرات کالا و خدمات میان اعضا، بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده است که عملیات تسویه آن توسط دبیرخانه اتحادیه انجام شده است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک
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