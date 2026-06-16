باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی نظامی ایالات متحده با استفاده از پهپادهای هوایی و دریایی و همچنین هلیکوپترها، عملیات مخفیانه انتقال نفت از کشتی به کشتی را برای ادامه جریان صادرات انرژی خلیج فارس پیش برده است. این عملیات در حاشیه تنگه هرمز از تکنیک حمل و نقلی استفاده میکند که ایران مدتها برای دور زدن تحریمها از آن استفاده میکرده است. دو مکان خاص که این انتقال نفت در آنها انجام میشود، یکی در سواحل فجیره در امارات متحده عربی و دیگری در سواحل بندر صحار عمان شناسایی شد. این عملیات از اوایل ماه مه آغاز شده و حداقل ۹۲ کشتی در این نقل و انتقالات شرکت داشتهاند.
یک هلیکوپتر آپاچی که در ۹ ژوئن توسط ایران سرنگون شد و باعث حملات تلافیجویانه آمریکا شد، در این مأموریت نقش داشت. با استفاده از تصاویر ماهوارهای، رویترز شش جفت نفتکش را در یک منطقه کوچک در نزدیکی بندر صحار در روز سرنگونی آپاچی شمارش کرد. یک مقام دفاعی آمریکا در پاسخ به سوالات رویترز گفت که هیچ نیرویی از سنتکام در عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریا شرکت ندارد.
این نقل و انتقالات اگرچه پرخطر و ناکارآمد هستند، به نظر میرسد بخشی از تلاشهای دولت ترامپ برای کمک به بازگرداندن جریان عادی نفت از خلیج فارس باشد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که تنگه هرمز روز جمعه تحت توافق چارچوب صلح با ایران که این هفته اعلام شد، بازگشایی خواهد شد.
جزئیات عملیات
این عملیات انتقال کاملاً توسط ارتش آمریکا کنترل میشود. نفتکشها باید به یک نقطه ملاقات قبل از رسیدن به تنگه حرکت کنند، سپس حرکت خود را به گونهای تنظیم کنند که حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر از هم فاصله داشته باشند. فرستندههای آنها خاموش و چراغهای آنها کم است. مجموعهای از نقاط راهنما به ارتش آمریکا امکان نظارت بر پیشرفت نفتکشهای تعیینشده را میدهد.
هنگامی که آنها از تنگه عبور میکنند، درست فراتر از منطقهای که ایران به عنوان تحت کنترل خود مشخص کرده است، نفتکشها در کنار کشتیهای دریافتکننده قرار میگیرند تا انتقال نفت آغاز شود. این انتقالات بین ۲۴ تا ۴۰ ساعت طول میکشد. نفتکشهای خالی سپس از تنگه بازمیگردند و نفتکشهای تازه بارگیری شده به راه خود ادامه میدهند.
ریسکهای عملیات
این عملیات پرخطر است. «شما فقط نمیدانید که ایران چه زمانی ممکن است تصمیم بگیرد از پهپادها یا حتی قایقهای توپدار برای جلوگیری از عبور آن کشتیها از تنگه استفاده کند.» تکنیک انتقال از کشتی به کشتی سالها توسط ایران برای دور زدن تحریمها استفاده میشده است. عملیات به رهبری آمریکا با انتقالات انبوه، محافظت بهتری را برای تولیدکنندگان خلیج فارس در برابر حملات تلافیجویانه ایران فراهم میکند.
نقش شرکتهای کشتیرانی
طرف دریافتکننده این عملیات تحت سلطه اپراتورهای بینالمللی نفتکش است. یکی از آنها، داینامار تانکرز منیجمنت مستقر در یونان، به تلاشهای خود برای یافتن راههای خلاقانه برای حمل نفت از طریق تنگه اشاره کرده است. منابع گفتند که اپراتورهایی که به دنبال دسترسی به این سیستم هستند، ملزم به طی کردن یک فرآیند بررسی انطباق هستند. صادرات امارات سهم قابل توجهی از عملیات انتقال آمریکا را تشکیل میدهد. شرکت ملی نفت ابوظبی از فعالترین شرکتها در این نقل و انتقالات بوده است. شرکت نفت کویت نیز در این نقل و انتقالات فعال بوده است. کارشناسان میگویند این یک راهحل موقت در میان شرایط استثنایی است.
منبع: رویترز