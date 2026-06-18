باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه واردات دام زنده از استان‌ های مرزی از سر گرفته شده است، گفت: با افزایش میزان واردات، قیمت گوشت منجمد وارداتی که طی ماه های اخیر افزایش یافته بود، انتظار می رود به شرایط پیش از جنگ تحمیلی باز می گردد.

وی با بیان اینکه هند به عنوان یکی از مبادی عمده واردات گوشت است، افزود: پاکستان، کشورهای آسیای میانه، مغولستان و برخی کشورهای اروپای شرقی در فهرست مبادی تامین قرار دارند.

پوریان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت گوشت وارداتی در ماه های اخیر را ناشی از اختلال در مسیرهای حمل‌ و نقل و افزایش هزینه‌ های واردات دانست، افزود: با توجه به بهبود شرایط تجاری، محموله‌ هایی که پیش از جنگ در هند تولید و آماده شده بود، طی هفته های آینده وارد کشور شود.

به گفته وی، حدود ۱۲۰ هزار تن گوشت در هند برای بازار ایران تولید شده بود که حدود ۴۰ هزارتن آن پیش از جنگ وارد کشور شد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی نقش اصلی را در تامین بازار داخلی گوشت قرمز ایفا کردند و اکنون با ورود محموله‌ های جدید گوشت وارداتی و از سرگیری واردات دام زنده بازار این محصول در مسیر کاهش قیمت‌ قرار خواهد گرفت.

وی قیمت دام زنده سبک نر گوسفندی را بین ۶۲۰ تا ۶۹۰ هزار تومان و دام سنگین را بین ۵۲۰ تا ۵۶۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با افزایش عرضه و ورود محموله‌ های جدید دام زنده و گوشت قرمز وارداتی منجمد و گرم، بازار تقاضای گوشت در ماه محرم متعادل خواهد شد.